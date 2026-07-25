Донецький Шахтар зіграв внічию 0:0 з саудівським клубом Аль‑Ула у спарингу на тренувальному зборі у Словенії.

Поєдинок проходив у незвичному форматі — команди провели два тайми по 30 хвилин.

Команда Арди Турана володіла територіальною перевагою та частіше загрожувала воротам суперника, однак реалізувати свої моменти не змогла. Найкращі нагоди вирвати перемогу наприкінці зустрічі втратили Георгій Гочолейшвілі та Лука Мейрелліш.

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Для чемпіона України цей спаринг став уже четвертим у рамках словенського збору. Раніше донеччани розгромили хорватський Рудеш (5:0), зіграли внічию зі Славеном Белупо (2:2) та здолали Горицю (2:0).

Свій заключний контрольний матч перед початком сезону УПЛ Шахтар проведе 26 липня проти Бурсаспора.

Минулого сезону команда Арди Турана стала чемпіоном України та завдяки високому клубному рейтингу напряму потрапила до основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Новий сезон УПЛ «гірники» відкриють 3 серпня матчем проти Кудрівки.

Шахтар — Аль-Ула — 0:0

Раніше повідомлялося, що ексгравець Динамо Олександр Караваєв врятував Шахтар від поразки хорватському клубу Славен Белупо на тренувальному зборі у Словенії.