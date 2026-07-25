Шахтар не зміг переграти клуб із Саудівської Аравії в матчі з незвичним форматом — відео

25 липня, 21:32
Шахтар не зміг забити саудівському клубу (Фото: ФК Шахтар)

Шахтар не зміг забити саудівському клубу (Фото: ФК Шахтар)

Донецький Шахтар  зіграв внічию 0:0 з саудівським клубом Аль‑Ула у спарингу на тренувальному зборі у Словенії.

https://www.youtube.com/watch?v=vESwbBrFWvY

Поєдинок проходив у незвичному форматі — команди провели два тайми по 30 хвилин.

Читайте також:
Захисник Шахтаря продовжить кар'єру в Катарі

Команда Арди Турана володіла територіальною перевагою та частіше загрожувала воротам суперника, однак реалізувати свої моменти не змогла. Найкращі нагоди вирвати перемогу наприкінці зустрічі втратили Георгій Гочолейшвілі та Лука Мейрелліш.

Реклама

Для чемпіона України цей спаринг став уже четвертим у рамках словенського збору. Раніше донеччани розгромили хорватський Рудеш (5:0), зіграли внічию зі Славеном Белупо (2:2) та здолали Горицю (2:0).

Свій заключний контрольний матч перед початком сезону УПЛ Шахтар проведе 26 липня проти Бурсаспора.

Минулого сезону команда Арди Турана стала чемпіоном України та завдяки високому клубному рейтингу напряму потрапила до основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Новий сезон УПЛ «гірники» відкриють 3 серпня матчем проти Кудрівки.

Шахтар — Аль-Ула — 0:0

Раніше повідомлялося, що ексгравець Динамо Олександр Караваєв врятував Шахтар від поразки хорватському клубу Славен Белупо на тренувальному зборі у Словенії.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Шахтар Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies