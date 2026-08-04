«Якби грали на Донбас Арені». Туран назвав завдання Шахтаря в Лізі чемпіонів

Турецький фахівець відзначив виступи українських команд у кваліфікації єврокубків.

«Україна вже п’ятий рік перебуває у стані повномасштабної війни, а проведення єврокубкових матчів суттєво ускладнюється логістикою та іншими супутніми чинниками. Власне, ЛНЗ, Полісся та Динамо вкотре змогли це відчути.

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Хочу відзначити гру, яку продемонстрували українські команди останніми тижнями: ЛНЗ у драматичній серії пенальті поступився бельгійському Генту, Копенгаген також влаштував цікаву гольову перестрілку з Поліссям, а Динамо намагається продовжити свій шлях у європейських турнірах".

Фото: ФК «Шахтар» Донецьк

Туран вважає, що поставив перед своєю командою мету фінішувати в топ-24 Ліги чемпіонів. Фахівець також згадав про те, що «гірники» не можуть грати на Донбас Арені.

«Тому для таких команд, як наша, це справді важке випробування. Я в жодному разі не хочу, щоб це сприймалося як виправдання, і ми самі не вважаємо це виправданням. Отже, відповідаючи на ваше запитання: наша мета — фінішувати в топ-24. Це не мрія. Важливо наголосити: це саме наша мета. Ба більше, якби ми мали змогу грати на Донбас Арені, я б стверджував як доконаний факт, що ми фінішуємо в топ-24 команд основного етапу Ліги чемпіонів.

На жаль, через те, що ми досі не маємо затвердженого домашнього стадіону, і з огляду на всі супутні обставини, я не можу стверджувати це зі стовідсотковою впевненістю. Зрештою, Руслан Ротань, Віталій Пономарьов та Ігор Костюк підтвердять: вони теж відчули на собі цей режим подорожей, що тривають цілу добу, — а намагатися підготувати команду до таких умов і вивести її на пік форми, щоб вона могла продемонструвати максимум на євроарені, дуже непросто.

Для нас можливість представляти Україну на міжнародній арені, мати шанс продовжувати цю європейську мрію вже є величезним досягненням. Проте ми не хочемо зупинятися на цьому й прагнемо розвивати цю мету", — наводить слова тренера офіційний сайт «гірників».

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Нагадаємо, що Шахтар завдяки хет-трику Еліаса розгромив Кудрівку в першому турі нового сезону УПЛ.

Зазначимо, що донецький Шахтар виграв українську Прем'єр-лігу з футболу в сезоні 2025/26.