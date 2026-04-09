На очах у Ахметова. Шахтар розгромив АЗ та наблизився до півфіналу Ліги конференцій

У четвер, 9 квітня, донецький Шахтар впевнено здолав нідерландський АЗ (3:0) у матчі, який відбувся у Кракові.

Поєдинок розпочався з моторошного епізоду — бразилець «гірників» Ізакі зітнувся з гравцем суперника та на мить втратив свідомість. Прийшовши до тями, півзахисник не покинув поле одразу — його замінили лише на 24-й хвилині матчу.

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Ізакі після зіткнення / Фото: ФК Шахтар

У першому таймі команди так і не змогли відзначитися, завдавши на двох лише п’ять ударів.

У другій половині зустрічі підопічні Турана почали активніше створювати моменти. Один із них реалізував Педріньо — бразилець підібрав м’яч поблизу штрафного майданчика та неймовірним ударом лівою ногою відправив його у сітку — 1:0.

Педріньо - автор голу / Фото: ФК Шахтар

Невдовзі «гірники» подвоїли перевагу завдяки зусиллям Аллісона, а ще за дві хвилини бразильський нападник поставив крапку у зустрічі — 3:0.

Зазначимо, що президент донецького клубу Рінат Ахметов вперше за майже 12 років відвідав матч Шахтаря.

Цікаво, що Ахметов востаннє був на поєдинку Шахтаря 2 травня 2014 року. Це була остання домашня гра команди у Донецьку на Донбас Арені. Тоді підопічні Мірчі Луческу перемогли маріупольський Іллічівець з рахунком 3:1.

Матч-відповідь між Шахтарем і АЗ Алкмаар відбудеться 16 квітня в Нідерландах. Початок протистояння — о 19:45 за київським часом.

Раніше ми писали, що Ахметов розповів, чого навчив Луческу під час його роботи в Шахтарі.