Донецький Шахтар приймає АЗ Алкмар із Нідерландів. Поєдинок пройде в Кракові та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Шахтар — АЗ Алкмар. Також на нашому сайті можна буде подивитися відеоогляд матчу Шахтар — АЗ Алкмар.

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Алкмар Занстрек або просто АЗ — нідерландський футбольний клуб із міста Алкмар. Утворений 10 травня 1967 року в результаті злиття двох алкмарських клубів Алкмар-54 і Занстрек, отримавши назву Алкмар-67, згодом просто АЗ. Традиційні кольори клубу — червоно-біло-чорні.

Найвищим досягненням АЗ у чемпіонаті Нідерландів є 1-е місце в сезонах 1980/81 і 2008/09, крім цього, клуб чотири рази вигравав Кубок Нідерландів і один раз доходив до фіналу Кубка УЄФА. Було це 1981 року, коли АЗ за сумою двох зустрічей програв англійському Іпсвічу — 0:3, 4:2.

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