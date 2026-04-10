Шахтар за 11 хвилин знищив АЗ Алкмар: відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Зустріч пройшла в Кракові. Ми провели онлайн-трансляцію матчу Шахтар — АЗ Алкмар.

Поєдинок довгий час був досить рівним. Можливо навіть трохи більше ініціативою володіли голландці. Проте наприкінці зустрічі гірники оформили ефектну перемогу, забивши три голи за 11 хвилин.

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Початок перемоги поклав Педріньо, фантастичним ударом у «дев'ятку». А потім за дві хвилини Аліссон оформив дубль, забивши чи не з однієї й тієї ж точки.

Шахтар здобув упевнену перемогу і через тиждень зіграє в Нідерландах за путівку в півфінал.

ШАХТАР — АЗ АЛКМАР — 3:0

1:0. Педріньо, 72

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2:0. Аліссон, 81

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3:0. Аліссон, 83

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Огляд матчу (MEGOGO)

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У букмекерських конторах фаворитом зустрічі був український клуб. Коефіцієнти на результат матчу: перемога Шахтаря — 2.25, нічия — 3.59, перемога АЗ Алкмар — 3.38. Котирування на вихід у півфінал: Шахтар — 1.92, АЗ Алкмар — 1.94.

Футбольний клуб АЗ Алкмар (Алкмар Занстрек) заснований 10 травня 1967 року. За свою історію він двічі ставав чемпіоном Нідерландів (1981, 2009), 4 рази вигравав Кубок країни (1978, 1981, 1982, 2013) і одного разу — національний Суперкубок (2009). Найвищим досягненням на європейській арені є вихід у фінал Кубка УЄФА 1981 року, де алкмарці поступилися англійському Іпсвічу (0:3, 4:2). Також «сирні фермери« (прізвисько клубу) були півфіналістами Ліги конференцій-2022/23. Загалом «червоно-білі» вже 9 сезонів поспіль є учасниками єврокубків.