«Їм це не подобається». Тренер АЗ розповів, як збирається перемогти Шахтар у Лізі конференцій

У четвер, 9 квітня, донецький Шахтар зіграє проти нідерландського АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку .

Головний тренер нідерландського клубу зазначив, що «гірники» іноді можуть помилятися у захисті, але загалом є дуже сильною командою.

Також наставник додав, що його підопічні планують діяти агресивно, намагаючись перекрити центр поля донецької команди.

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«Ми щодня працюємо над тим, як компенсувати відсутність деяких футболістів, але хочемо перемагати в кожному матчі. Наступний матч — завжди для нас найважливіший.

Шахтар? Це хороша команда, яка іноді може припускатися помилок у захисті, але з м’ячем вони дуже сильні. Я сподіваюся, що ми будемо володіти м’ячем і добре захищатися. Якщо ми заблокуємо Шахтар на їхній половині поля і будемо там дуже агресивні, для нас з’являться вільні зони, а це їм не подобається. Ми дуже добре це робили в Празі", — цитує Ле Роя Ехтельда Ziggo Sport.

Матч Шахтар — АЗ Алкмар відбудеться в четвер, 9 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Єдина попередня зустріч команд у єврокубках відбулася в 1/8 фіналу Кубка УЄФА-2004/05. Алкмар виграв 3:1 в Україні та 2:1 у Нідерландах і пробився до чвертьфіналу.

Раніше легенда українського футболу назвав точний рахунок матчу Шахтар — АЗ.