Поєдинок плей-оф третього за значимістю єврокубкового турніру відбувся 9 квітня. Ми провели текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами забитих голів.

ШАХТАР — АЗ АЛКМАР — 3:0

Матч завершився!

90+3 хв. Дальній удар Даала, Різник надійно грає.

90+2 хв. Удар низом Очеретька, голкіпер АЗ забирає м’яч.

90 хв. Чотири хвилини компенсував рефері.

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89 хв. Заміни у Шахтарі: пішли з поля Аліссон і Педріньо, вийшли Конопля і Назарина.

87 хв. Матвієнко головою блокує удар суперника з близької відстані.

83 хв. ГООООЛ! Швидка контратака гірників, яку завершує точним ударом Аліссон.

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81 хв. ГООООЛ! Після подачі з кутового м’яч відскочив до Аліссона, який з близької відставні подвоїв рахунок.

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77 хв. Відбився Шахтар після кутового суперника.

74 хв. Заміни у Шахтаря: замість Невертона і Еліаса вийшли Траоре і Егіналду.

74 хв. Заміни у АЗ: пішли з поля Пататі і Перротт, вийшли Меєрдінк і Уфкір.

72 хв. ГОООЛ! Потужний удар Педріньо в самісіньку «дев’ятку».

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67 хв. Бондаренко бив метрів з 20, але влучив у захисника.

64 хв. Жовта картка! Де Віт попереджений.

59 хв. Жовта картка! Педро Енріке попереджений.

57 хв. Потужний удар Еліаса по центру воріт, голкіпер АЗ кулаками відбиває м’яч.

55 хв. Заміна у АЗ: замісь Садіка вийшов Даал.

53 хв. Потужний удар Невертона заблоковано.

49 хв. Перекладина! Педріньо зі штрафного влучає у каркас воріт.

48 хв. Жовта картка! Пенетра попереджений.

46 хв. Заміна у АЗ: замість Маікума вийшов Дейкстра.

Другий тайм!

Кінець першого тайму!

45 хв. Три хвилини компенсував рефері.

44 хв. Потужний удар Аліссона з-за меж штрафного майданчика, Зут лише з другої спроби зумів зафіксувати м’яч.

43 хв. Невертон подав кутовий на ближню штангу, але удару по воротах не було.

40 хв. Садік не влучає у ворота.

34 хв. Голкіпер АЗ помилився на виході після подачі Педро Енріке, вибив м’яч на Аліссона, але той не зумів пробити по порожніх воротах.

33 хв. Садік пробивав в дальню «дев’яту» з-за меж штрафного майданчика, але не влучив у ворота.

30 хв. Небезпечно було біля воріт Шахтаря. Пататі не влучив по м’ячу з гольової позиції.

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29 хв. Знову кутовий у АЗ, після подачі м’яч забирає Різник.

24 хв. Заміна у Шахтарі: замість Ізакі вийшов Бондаренко.

21 хв. Різник надійно грає на виході і забирає м’яч після подачі з кутового.

16 хв. Аліссон пробував пробити через себе, проте захисник випередив його й головою вибив м’яч.

10 хв. Удар Очеретька заблоковано.

8 хв. Два поспіль кутових АЗ завершуються ударом в дотик Садіка, м’яч пролетів над воротами.

4 хв. Ізакі отримав серйозну травму. Довгий час лікарі надають йому допомогу.

2 хв. Перший кутовий у матчі. Гравці АЗ розіграли корнер, зробили закидання у штрафний майданчик і втратили м’яч.

Матч розпочався!

Вперше з 2014 року Рінат Ахметов буде дивитися матч Шахтаря на стадіоні.

Склади команд

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Очеретько, Невертон, Ізакі, Педріньо, Аліссон, Еліас.

АЗ Алкмар: Зут, Гус, Алешандре, ван Дейл, де Віт, Мейнанс, Сміт, Маікума, Садік, Перротт, Пататі.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов побував у Румунії на прощанні з легендарними тренером Мірчею Луческу.

Андрій Воробей — про матч: «Навіть нічия, з огляду на те, що протистояння складається з двох матчів і правила виїзного гола вже давно немає, вважаю, буде хорошим результатом. Так, АЗ — це не „Аякс“, ПСВ або „Фейєноорд“, не гранд нідерландського футболу, але дуже непроста, хороша, міцна команда. Не потрібно думати, що її можна легко обіграти».

Єдина попередня зустріч команд у єврокубках відбулася в 1/8 фіналу Кубка УЄФА-2004/05. Алкмар виграв 3:1 в Україні та 2:1 у Нідерландах і пробився до чвертьфіналу.

Матчі команд у єврокубках-2025/26

Шахтар стартував у Лізі Європи, де пройшов Ільвес (6:0, 0:0) і Бешикташ (4:2, 2:0). А потім у серії пенальті вилетів від Панатінаїкоса (0:0, 0:0, пен. 3:4).

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У кваліфікації Ліги конференцій гірники в додатковий час пройшли Серветт — 1:1, 2:1. А на загальному етапі посіли 6-те місце: Абердин (3:2), Легія (1:2), Брейдаблік (2:0), Шемрок Роверс (2:1), Хамрун Спартанс (2:0), Рієка (0:0). В 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2).

АЗ стартував у кваліфікації Ліги конференцій, де пройшов Ільвес (3:4, 5:0), Вадуц (3:0, 1:0) і Левскі (2:0, 4:1). На загальному етапі нідерландський клуб посів 14-місце: АЕК Ларнака (0:4), Слован (1:0), Кристал Пелас (1:3), Шелбурн (2:0), Дріта (3:0), Ягеллонія (0:0). У плей-офф АЗ Алкмар пройшов Ноа (0:1, 4:0) і Спарту (1:2, 4:0).

Раніше колишній футболіст збірної України розкрив сильні сторони суперника Шахтаря в Лізі конференцій.