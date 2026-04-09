Колишній нападник вважає, що АЗ непростий суперник і «гірники» не повинні недооцінювати суперника.

«Навіть нічия, враховуючи те, що протистояння складається з двох матчів і правила виїзного гола вже давно немає, вважаю, буде хорошим результатом. Так, АЗ — це не „Аякс“, ПСВ або „Фейєноорд“, не гранд нідерландського футболу, але дуже непроста, хороша, міцна команда. Не потрібно думати, що її можна легко обіграти».

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Воробей спрогнозував перемогу української команди.

«Про недооцінку і говорити не хочеться — такого й бути не може на стадії ¼ фіналу. А щодо прогнозу, то… Все ж таки поставлю на перемогу Шахтаря з рахунком 2:1. Дуже важливо перемогти в першій грі, а далі відштовхуватися від результату», — сказав Воробей для BLIK.

Матч Шахтар — АЗ Алкмар відбудеться в четвер, 9 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Єдина попередня зустріч команд у єврокубках відбулася в 1/8 фіналу Кубка УЄФА-2004/05. Алкмар виграв 3:1 в Україні та 2:1 у Нідерландах і пробився до чвертьфіналу.

Раніше ми писали, що бразилець із Шахтаря готовий грати за збірну України.