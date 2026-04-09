Легендарний тренер вважає, що «гірники» зможуть обіграти суперника в першій грі, яка пройде в польському Кракові на стадіоні Генрика Реймана.

«Хотілося б побачити з боку української команди агресивний футбол. Суперник сильний, тому йому не можна давати спокійно дихати. Необхідно швидко переміщати м’яч і нестандартно діяти біля воріт суперника, що, в принципі, Шахтар вміє робити.

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Як би там не було, але це вважається домашній матч, тут треба постаратися забити і не один м’яч. При цьому не забувати про оборону, тому що АЗ добре діє на контратаках.

Я вважаю, що за складом українська команда виглядає сильнішою. Але як це вплине на командну гру — питання. Проте, я впевнений, що у Шахтаря є непогані шанси пройти цього суперника.

Щодо прогнозу, то я практично впевнений, що першу гру Шахтар виграє. Розгромної перемоги не буде, але на один м’яч «гірники» заб’ють більше. Рахунок? 2:1″, — сказав Маркевич в інтерв'ю для Meta.ua.

Матч Шахтар — АЗ Алкмар відбудеться в четвер, 9 квітня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що бразилець із Шахтаря готовий грати за збірну України.