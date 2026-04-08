«Не хочемо відступати». Туран назвав сильні сторони АЗ перед матчем Шахтаря у Лізі конференцій

У четвер, 9 квітня, донецький Шахтар зіграє проти нідерландського АЗ у чвертьфіналі третього за престижністю єврокубкового турніру.

Головний тренер «гірників» Арда Туран зазначив, що їм протистоятиме серйозний суперник, який любить володіти м’ячем. Також фахівець наголосив, що його команда намагатиметься зіграти красиво, повідомляє клуб у Telegram.

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«АЗ — чудова команда, яка красиво грає. Найнебезпечніші суперники у футболі - це команди з ігровою культурою, а не ті, чиї результати постійно змінюються.

АЗ є саме такою командою. Вони можуть забивати голи по-різному. Їм подобається володіти м’ячем, у них є чудові гравці, які красиво грають. Завтра на нас чекає дуже серйозний суперник. Ми маємо грати з як в обороні, так і в атаці.

АЗ — суперник, гідний чвертьфіналу. Ми дуже поважаємо нашого суперника, їхню ігрову культуру, але ми також знаємо, хто ми.

Не ховаючись за виправданнями, намагатимемося зіграти красиво та зробити все якнайкраще. Ми не хочемо відступати. Думаю, завтра на нас чекає гарний перший матч чвертьфіналу", — сказав Туран.

Зазначимо, що матч Шахтар — АЗ відбудеться у польському Кракові та розпочнеться о 22.00.

Раніше ми писали, що бразилець із Шахтаря готовий грати за збірну України.