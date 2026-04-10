Український голкіпер відзначив роботу клубу та оцінив присутність Ріната Ахметова на поєдинку.

«Ми налаштовувалися на цю гру максимально. Тепер після гри вже можна сказати: ми вдалося підготувалися. З нашим режимом, переїздами було важко, але наше керівництво все максимально зробило для нашого комфорту, тому сьогодні ми отримали такий результат.

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Тим більше приїхав наш президент, який не був на стадіоні дуже багато часу. Сподіваюся, ми його порадували сьогодні, але ми зробили маленький крок. Нам ще їхати в Алкмар, тому будемо готуватися до наступної гри".

Різник розповів, що йому дружина поставила ультиматум, щоб він відіграв на нуль.

«Попрацював, бо дружина сказала: «Якщо пропустиш — додому не приїжджай». У неї сьогодні день народження, хочу привітати її. Зайчику, з днем народження, я тебе люблю.

А так ми не тільки очікували — ми готувалися до АЗ ретельно, ми знали їхні сильні сторони. По першій грі нам це вдалося", — сказав Дмитро для MEGOGO.

Матч-відповідь між Шахтарем і АЗ Алкмаар відбудеться 16 квітня в Нідерландах. Початок протистояння — о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що президент донецького клубу Рінат Ахметов уперше за майже 12 років відвідав матч Шахтаря. Ахметов оцінив розгромну перемогу Шахтаря над АЗ у Лізі конференцій.