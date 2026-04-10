«Можна й програти 0:4 в Нідерландах». Леоненко розкритикував гравця Шахтаря після розгромної перемоги у Лізі конференцій

У четвер, 9 квітня, донецький Шахтар переміг АЗ з рахунком 3:0 у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій.

Однак, за словами колишнього нападника київського Динамо Віктора Леоненка, «гірникам» ще зарано думати про вихід у півфінал.

«Чи зарано вітати з виходом до півфіналу „гірників“? Звичайно, зарано! Це ж бразильці! Якщо вони зараз почнуть співати й танцювати самбу (а вони завжди це роблять), можна й 0:4 програти на виїзді».

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Також експерт розкритикував захисника Шахтаря Валерія Бондаря, який, на його думку, не відповідає рівню команди.

«Ви бачили початок матчу? Бондар замість того, щоб віддати Різнику, на рівному місці вибив м’яч на кутовий. Після цього почалася метушня, крики один на одного, Туран он бігав на бровці, руками махав.

Після таких помилок можна з нічого привезти гол і програти. Це говорить про те, що Бондар, як і раніше Кривцов, просто випадає з гри. Він не рівня Шахтаря", — цитує Леоненка BLIK.

Матч-відповідь між Шахтарем і АЗ Алкмаар відбудеться 16 квітня в Нідерландах. Початок протистояння — о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що президент донецького клубу Рінат Ахметов уперше за майже 12 років відвідав матч Шахтаря.

Раніше ми писали, що футболіст Шахтаря отримав ультиматум від дружини перед матчем з АЗ.