«Щоб війна закінчилася справедливим миром». Гравець Шахтаря після виходу у півфінал Ліги конференцій звернувся до світу

Захисник Шахтар Валерій Бондар після матчу з АЗ ( 2:2) у Лізі конференцій відверто розповів, як російські обстріли України впливають на футболістів напередодні єврокубкових матчів.

Про це повідомляє пресслужба Шахтаря.

За словами гравця, російські атаки змушують команду переживати за близьких, які залишаються вдома.

«Знаєте, у багатьох є сім'ї, у мене, у багатьох хлопців є жінки, які знаходяться в Києві, в Україні. Хтось з них вагітна, хтось одна, хтось з дитиною. Ми завжди за це дуже хвилюємося, переживаємо, тому, звісно, для нас, коли ми вранці читаємо, дзвонимо нашим рідним, це… Не збиває, але ми розуміємо, що їхнє хвилювання може передаватися нам.

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Звісно, це вже не вперше. Хотілось би закликати весь світ, всіх, щоб підтримували Україну, щоб ця війна закінчилася справедливим миром і ми могли жити спокійним життям, на те, як ми заслуговуємо. Я думаю, що всі українці заслуговують на найкраще життя", — сказав Бондар.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій Шахтар зіграв внічию 2:2 з АЗ, але цього виявилося достатньо для виходу у півфінал, оскільки в першому поєдинку «гірники» виграли 3:0. У півфіналі донецький клуб зіграє проти англійського Крістал Пелес. Матчі відбудуться 30 квітня та 7 травня.

Раніше повідомлялося, що тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер оцінив майбутній матч із Шахтарем і згадав Динамо, з яким лондонський грали в основному етапі.