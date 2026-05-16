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Український клуб оцінює Еліаса в 40 мільйонів євро, пише Bolavip з посиланням на журналіста ESPN Бруно Андраде.

Повідомляється, що 20-річним бразильцем цікавляться провідні європейські клуби.

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Шахтар придбав Еліаса в лютому 2025 року, заплативши Флуміненсе 17 мільйонів євро. Бразильський клуб прописав в угоді умову, згідно з якою отримає 10% від майбутнього трансферу форварда. Якщо Шахтар дійсно продасть Еліаса за 40 мільйонів євро, то Флуміненсе заробить чотири мільйони.

Цього сезону Кауан відзначився 11 голами і сімома асистами в 36 поєдинках за донецький клуб. Він найкращий бомбардир гірників у поточній кампанії. Бразильцем та його одноклубником нібито цікавиться чемпіон Туреччини Галатасарай.

Повідомлялося, що Шахтар у 27-му турі української Прем'єр-ліги розгромив СК Полтава (4:0) і достроково виграв чемпіонський титул. Шахтар здобув 16-те чемпіонство України у своїй історії. Більше титулів лише у київського Динамо — 17. Донецька команда стала чемпіоном втретє за останні чотири роки.

Раніше український тренер дав поради Шахтарю перед поверненням у Лігу чемпіонів.