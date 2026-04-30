Мирон Маркевич висловився про майбутній півфінальний поєдинок Ліги конференцій, в якому Шахтар зіграє з Крістал Пелес. Дивіться онлайн-трансляцію матчу разом із нами .

Легенда українського футболу вважає, що це головний матч сезону для Шахтаря.

«Безумовно, найважливіший. Матч для «гірників» буде дуже складним. Це не АЗ. Багато що ще залежатиме від того, який склад на цю гру зможе виставити Арда Туран. Читав, що під питанням участь у матчі Дмитра Різника, Педро Енріке, Марлона Гомеса. А це основні виконавці. Без цих футболістів потенціал Шахтаря трохи ослабне. Будемо сподіватися, що всі гравці будуть готові.

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Складно сказати, які зараз кадрові проблеми у Крістал Пелес, але те, що вони будуть серйозно налаштовані на це протистояння, в цьому я не сумніваюся. У чемпіонаті їм уже нічого не потрібно, вони не вилетять, тож усі їхні думки будуть пов’язані з перемогою в Лізі конференцій. Це гірникам потрібно враховувати під час підготовки до гри".

Маркевич вважає, що у Шахтаря є невелика перевага в шансах на вихід у фінал.

«Чи рівні у команд шанси? Загалом так. Я поки що віддав би невелику перевагу Шахтарю перед першим матчем, оскільки англійці грають на виїзді. Але якщо говорити про двоматчеве протистояння, то дійсно шанси я оцінюю як 50 на 50».

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Мирон Богданович спрогнозував підсумковий результат першого матчу.

«Повторюся, що це буде непроста гра для підопічних Арди Турана. Але сподіваюся і вірю, що українська команда виграє в один м’яч. Рахунок? 2:1», — сказав Маркевич для Sport.ua.

Перший матч ½ фіналу Ліги конференцій Шахтар — Крістал Пелес відбудеться в четвер, 30 квітня. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше Федецький висловився про можливе призначення Маркевича тренером збірної України.