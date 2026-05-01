«Пишаюся своїми футболістами». Ахметов відреагував на поразку Шахтаря в півфіналі Ліги конференцій

Ахметов розповів, що після поєдинку зайшов у роздягальню команди, де подякував гравцям і тренерському штабу за гру.

«Ви знаєте, я зайшов у роздягальню сказати хлопцям спасибі. Головному тренеру я сказав величезне спасибі, тренерському штабу, усім футболістам, тому що у нас молода команда.

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Коли ми почали чемпіонат, Судаков пішов, Кевін пішов, Траоре зламаний, Егіналдо зламаний, Невертон зламаний, потім Аліссон — шість ключових гравців. І тренерський штаб із цієї ситуації дуже гідно вийшов".

Ахметов порівняв склади Шахтаря і Крістал Пелес.

«Як я оцінюю гру? Якщо ви бачили сьогодні перший тайм — 67 на 33 ми володіли м’ячем. Так, ми пропустили гол, але далі ми контролювали гру, створювали моменти, шукали моменти біля чужих воріт. А ця команда дуже потужна фізично. У них найменший - 1,90, а в нас найбільший — 1,75. Ось у чому різниця.

Але в підсумку хлопці показали дуже хороший футбол. Я пишаюся своїми футболістами, я їм сказав спасибі. Я пишаюся тренерським штабом, головним тренером, і хотів сказати всім величезне спасибі.

Ми виграли 3:0 в АЗ не тому, що я приїхав, і програли 1:3 сьогодні, не тому, що я приїхав. Це футбол, я в ньому в 30 років, ігри бувають різні. Гра мені сподобалася, футболісти молодці, головний тренер і тренерський штаб молодці, вболівальники молодці.

А ми працюватимемо над помилками і робитимемо все для того, щоб наступного року радувати вболівальників яскравою, красивою, атакувальною грою", — наводить слова Ахметова Tribuna.com.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар ризикує втратити 30 мільйонів євро.