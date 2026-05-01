Суперкомп’ютер оцінив шанси Шахтаря вийти у фінал Ліги конференцій після поразки від Крістал Пелес
Шахтар програв Крістал Пелес у першому матчі (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Донецький Шахтар програв у першому матчі півфіналу Ліги конференцій англійському Крістал Пелес (1:3).
У складі «гірників» голом відзначився Очеретько, а за «орлів» забивали Сарр, Камада і Ларсен.
В іншому півфіналі іспанський Райо Вальєкано з мінімальним рахунком здолав французький Страсбург — 1:0.
Суперкомп’ютер Opta оцінив шанси команд на вихід у фінал і назвав головного фаворита на перемогу в турнірі. Про це повідомив Opta Analyst.
Шанси команд на вихід у фінал Ліги конференцій:
- Крістал Пелес — 97,73%
- Райо Вальєкано — 62,09%
- Страсбург — 37,91%
- Шахтар — 2,27%
Найвищі шанси на перемогу в Лізі конференцій має Крістал Пелес — 60,27%.
Шанси команд на перемогу в Лізі конференцій:
- Крістал Пелес — 60,27%
- Райо Вальєкано — 22,77%
- Страсбург — 16,11%
- Шахтар — 0,85%
Матчі-відповіді між командами у півфіналі Ліги конфренцій відбудуться 7 травня. Ігри розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.
Раніше повідомлялося, що президент Шахтаря Рінат Ахметов, який був на стадіоні, відреагував на поразку в першому матчі півфіналу Ліги конференцій.