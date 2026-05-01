Суперкомп’ютер оцінив шанси Шахтаря вийти у фінал Ліги конференцій після поразки від Крістал Пелес

1 травня, 10:17
Шахтар програв Крістал Пелес у першому матчі (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Шахтар програв Крістал Пелес у першому матчі (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Донецький Шахтар програв у першому матчі півфіналу Ліги конференцій англійському Крістал Пелес (1:3).

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У складі «гірників» голом відзначився Очеретько, а за «орлів» забивали Сарр, Камада і Ларсен.

В іншому півфіналі іспанський Райо Вальєкано з мінімальним рахунком здолав французький Страсбург — 1:0.

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Суперкомп’ютер Opta оцінив шанси команд на вихід у фінал і назвав головного фаворита на перемогу в турнірі. Про це повідомив Opta Analyst.

Шанси команд на вихід у фінал Ліги конференцій:

  • Крістал Пелес — 97,73%
  • Райо Вальєкано — 62,09%
  • Страсбург — 37,91%
  • Шахтар — 2,27%

Найвищі шанси на перемогу в Лізі конференцій має Крістал Пелес — 60,27%.

Шанси команд на перемогу в Лізі конференцій:

  • Крістал Пелес — 60,27%
  • Райо Вальєкано — 22,77%
  • Страсбург — 16,11%
  • Шахтар — 0,85%
theanalyst.com
Фото: theanalyst.com
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Матчі-відповіді між командами у півфіналі Ліги конфренцій відбудуться 7 травня. Ігри розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.

Раніше повідомлялося, що президент Шахтаря Рінат Ахметов, який був на стадіоні, відреагував на поразку в першому матчі півфіналу Ліги конференцій.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Шахтар Крістал Пелес Ліга конференцій Суперкомп'ютер

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