У четвер, 30 квітня, Шахтар зіграв проти Крістал Пелес у рамках півфіналу Ліги конференцій.

Уболівальники англійського клубу підготували спеціальний банер з емблемою команди і написом «Слава Україні», який вивісили під час поєдинку в польському Кракові на Міському стадіоні імені Генріка Реймана.

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Зазначимо, що аналогічний прапор висів у гостьовому секторі «орлів» у жовтні минулого року під час матчу проти київського Динамо (0:2) у першому турі групового етапу Ліги конференцій.

Поєдинок Шахтаря і Крістал Пелес завершився перемогою англійців — 1:3. У складі «гірників» голом відзначився Очеретько, а за «орлів» забивали Сарр, Камада і Ларсен.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.

Раніше повідомлялося, що президент Шахтаря Рінат Ахметов, який був на стадіоні, відреагував на поразку в першому матчі півфіналу Ліги конференцій.