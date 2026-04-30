Сьогодні, 30 квітня, відбудеться перший матч півфіналу Ліги конференцій , в якому зустрінуться Шахтар та Крістал Пелес.

Номінально домашній для українського клубу поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар — Крістал Пелес.

Гру обслуговуватиме суддівська бригада з Німеччини на чолі з Феліксом Цваєром. У минулому Цваєр був причетний до скандалу з договірним матчем. У 2005 році він отримав шестимісячну дискваліфікацію від Федерації футболу Німеччини. Тоді Цваєра відсторонили через хабар у 300 євро. Перед матчем Вупперталя з Вердером-2 у другому німецькому дивізіоні Цваєр отримав гроші, щоб як асистент арбітра не приймати рішень проти Вупперталя.

Для Цваєра це вже сьомий матч за участі українських команд у єврокубках. Раніше він судив три поєдинки Шахтаря в Лізі чемпіонів. У двох з яких гірники перемогли — Фенербахче (3:0) і Наполі (2:1). А в ЛЧ-2019/20 у матчі проти Аталанти Цваєр вилучив Додо за відмашку, Шахтар програв (0:3) і не зміг вийти з групи в плей-оф.

Шахтар і Крістал Пелес на офіційному рівні раніше не зустрічались. Загалом гірники провели 19 матчів з командами з Англії (5 перемог, 4 нічиї, 10 поразок).

«Це відповідальний момент для нас. Ми знаємо силу нашого опонента, у них чудовий тренер. Хочемо зіграти у свій футбол, маємо хороший досвід і позитивний настрій, водночас розуміємо, що легко не буде. Ми хочемо перемогти. Якщо будемо мислити так, це може привести нас до фіналу», — говорив до матчу тренер Шахтаря Арда Туран.

Для Шахтаря це третє протистояння з клубом АПЛ у плей-оф єврокубків. У сезоні-2008/09 донеччани пройшли Тоттенгем і згодом виграли Кубок УЄФА, а через рік поступилися Фулгему.

Єдиний поєдинок Крістал Пелес з українським клубом відбувся в першому турі основного етапу ЛК поточного сезону — тоді лондонці обіграли київське Динамо (2:0).

Шахтар упевнено пройшов основний етап Ліги конференцій і напряму вийшов до 1/8 фіналу. Там команда перемогла Лех, а у чвертьфіналі - АЗ Алкмар.

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Водночас Крістал Пелес в основному етапі виступав нестабільно: три перемоги, нічия та двічі поразки. З 10 очками лондонці посіли 10 місце. Там вони пройшли Зрінськи, у 1/8 фіналу здолали АЕК у додатковий час, а в чвертьфіналі вибили Фіорентину.

Головний тренер англійців Олівер Гласнер на передматчевій пресконференції відзначив стиль гри Шахтаря, порівнявши його з Ліверпулем. З ним лондонці грали 25 квітня у 34 турі чемпіонату Англії. У цьому матчі Ліверпуль переміг Крістал Пелес з рахунком — 3:1.

«Стиль гри Ліверпуля і Шахтаря трохи схожий: Ліверпуль грає з фланговими гравцями, такими як Салах і Гакпо, а Шахтар грає схожим чином у форматі 4−3−3. Ця гра в Ліверпулі додала нам великої впевненості. Ми завжди хочемо вигравати кожен матч», — сказав Гласнер.

Наразі Шахтар очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, маючи 60 очок. Крістал Пелес у чемпіонаті Англії посідає 13-те місце з 43 очками.

Матч-відповідь відбудеться 7 травня у Лондоні на стадіоні Селгерст Парк. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Ліга конференцій УЄФА — це третій за статусом європейський клубний турнір, заснований у 2021 році. Минулого сезону переможцем став англійський Челсі.

Раніше Мирон Маркевич спрогнозував рахунок півфінального поєдинку Ліги конференцій, в якому Шахтар зіграє з Крістал Пелес.

Також автор першого голу в історії збірної України, Іван Гецко, пояснив, як Шахтарю уникнути проблем у матчі проти Крістал Пелес.

Автор — Анастасія Апетрі.