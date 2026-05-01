«Ми полегшували життя супернику». Туран назвав причини поразки Шахтаря від Крістал Пелес

Турецький фахівець подякував уболівальникам за підтримку.

«Насамперед я хотів би подякувати своїм футболістам, адже сьогодні ми грали перед 30 тисячами вболівальників, тоді як раніше, коли починали з єврокваліфікації, виступали перед 2−3 тисячами. Саме мої гравці домоглися цього, тому їм — спасибі».

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Туран назвав перелік помилок, через які «гірники» не змогли домогтися позитивного результату.

«Ми багато працювали над довгими передачами і захистом структури 4+1 проти них. На жаль, обидві наші «шістки» пішли на один і той самий верховий м’яч, і ми пропустили через порушення найпростішого принципу футболу — недостатньої компактності.

Водночас я задоволений рівнем нашої гри. У нас були свої рішення, але ми повинні були швидше переводити м’яч, не розігруючи через зайві передачі. Ми робили це повільно, а Крістал Пелес звик грати проти таких команд — навіть проти колективів значно вищого рівня, як Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед чи Арсенал. Вони знають, як діяти в таких ситуаціях.

Отже, перше рішення — змінювати фланг і темп, але ми робили це повільно. Також важливими мали бути дії наших центральних захисників під час пресингу суперника та ривки інших гравців за спини супернику, де мобільність була ключовою. На жаль, коли ми залишалися статичними, то полегшували життя супернику з п’ятьма футболістами в обороні. Незважаючи на це, у нас було багато гольових моментів.

Ми довели гру до хорошого рівня, але вони забили в той момент, коли могли забити ми. Як уже сказав, я задоволений прогресом і тим, на який рівень ми вивели нашу гру, але я незадоволений деталями. Будемо над цим працювати і боротися".

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Наставник не сумнівається, що в матчі-відповіді Шахтар може перемогти і вийти у фінал турніру.

«Це хороший урок для нас на майбутнє. На сьогоднішній день — вітаю Крістал Пелес. Але в нас у руках є шанс увійти в історію. Ми не здамося, це не в моєму характері і не в характері Шахтаря. Ми не здамося і, як я говорив учора, будемо грати у свій футбол і подивимося, що станеться наступного тижня», — наводить слова тренера офіційний сайт Шахтаря.

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Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.