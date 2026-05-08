Шедевр в Лондоні. Гол гравця Шахтаря визнали найкращим у півфіналах Ліги конференцій — відео

8 травня, 20:33
Егіналду (Фото: ФК Шахтар)

Егіналду (Фото: ФК Шахтар)

УЄФА визначив автора найкращого гола за підсумками матчів-відповідей півфіналу Ліги конференцій.

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Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Переможцем голосування став вінгер донецького Шахтаря Егіналду, який відзначився у поєдинку проти Крістал Пелес. Бразилець забив єдиний гол своєї команди, відзначившись на 34-й хвилині, ефектно поціливши у дев’ятку воріт лондонців.

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https://www.youtube.com/watch?v=AvxwOwKVLqo

На цю нагороду також претендував футболіст англійського клубу Ісмаїла Сарр.

За сумою двох зустрічей команда Арди Турана поступилася Крістал Пелес із рахунком 2:5 та не змогла пробитися до фіналу.

У вирішальному матчі Ліги конференцій лондонський клуб зіграє проти іспанського Райо Вальєкано. Матч відбудеться 27 травня у Лейпцигу.

Повідомлялося, що Арда Туран емоційно відреагував на невихід Шахтаря у фінал Ліги конференцій.

Раніше Віктор Леоненко різко розкритикував Турана після вильоту Шахтаря з Ліги конференцій.

Колишній нападник збірної України Іван Гецко вважає, що вихід у півфінал це велике досягнення для Шахтаря, однак заявив, що не потрібно переоцінювати рівень турніру.

Також Гецко назвав найкращого гравця Шахтаря у Лізі конференцій.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Шахтар Футбол Ліга конференцій

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