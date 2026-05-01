Чи є шанси у Шахтаря вийти у фінал. Худоб’як похвалив «гірників» після поразки від Кристал Пелес

За словами футболіста, попри невтішний результат, «гірники» виглядали непогано, однак не змогли створити достатньо гольових моментів біля воріт лондонців. Також Худоб’як вважає, що у донеччан залишилися шанси на вихід у фінал Ліги конференцій, хоч і дуже малі.

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Ігор Худоб'як оцінив шанси Шахтаря на фінал ЛК / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Невтішний результат, звичайно, але Шахтар виглядав непогано, особливо після швидкого пропущеного голу. Не знітилися, намагалися грати у свою гру, забили гол на початку другого тайму зі стандарту. Старалися створювати моменти, додавали по ходу гри, але не вистачило десь створити кращі, по-справжньому гольові моменти, щоб забити. І далася взнаки різниця в агресивності, у пресингу, в більш силовому футболі Крістал Пелес — ця різниця між АПЛ і УПЛ.

Гра Різника мені сподобалася, було кілька непоганих сейвів. У пропущених голах тяжко його в чомусь звинувачувати. У принципі досить хороша, достойна гра. Шанси на вихід у фінал, звичайно, залишаються, але після цього результату вони стали набагато меншими", — сказав Худоб’як.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.

Раніше легендарний футболіст розібрав поразку Шахтаря від Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.