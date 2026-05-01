«На перших секундах показали рівень». Легендарний футболіст розібрав поразку Шахтаря від Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій

У четвер, 30 квітня, донецький Шахтар поступився Крістал Пелес з рахунком 1:3 у півфіналі третього за престижністю клубного турніру Європи.

«Гірники» пропустили найшвидший гол в історії Ліги конференцій — уже на 21-й секунді англійці відзначилися у воротах Дмитра Різника.

На початку другого тайму підопічні Арди Турана зрівняли рахунок завдяки зусиллям Еліаса та Очеретька, однак до кінця матчу пропустили ще двічі.

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У розмові з журналістом NV легенда львівських Карпат Ігор Худоб’як розібрав помилки гравців Шахтаря при пропущених голах.

Ігор Худоб'як прокоментував гру Шахтаря / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Пропущений гол уже на перших секундах — не думаю, що це була розконцентрація. Все ж таки футболісти перед свистком бачили, що Пелес гратиме в довгу по лівому флангу оборони Шахтаря. Крістал Пелес одразу показали рівень цієї боротьби, цієї агресії. Ці швидкі атаки, один-два дотики з відкриванням у вільну зону і вихід один на один.

«Гірникам» ж не вистачило моменту в першому таймі, щоб забити. Не знайшли цей останній пас, останній удар. Але підходи були, добре контролювали м’яч.

Треба віддати належне — дуже добре захищався Крістал Пелес, організовано, у дуже різних блоках.

На початку другого тайму Шахтар додав упевненості. Забили хороший гол зі стандарту. Хочеться вірити, що це була награна комбінація, але, здається, все ж таки Кауан Еліас хотів пробивати, однак вийшов зрізаний удар, і дуже добре вбіг у цю пусту зону Олег Очеретько, де не було захисників суперника.

На жаль, після пропущеного голу Пелес увімкнувся, ще більше додав у бажанні виграти цю гру, і почали створюватися моменти та проблеми біля наших воріт. Другий їхній гол, можна сказати, — це як стандарт після довгого ауту у штрафний майданчик: боротьба, знову важко, програли підбирання. Не було гравців Шахтаря на підборі, і вже футболіст Крістал Пелес розстрілював ворота.

І третій гол — пропустили контратаку, не сфолили в центрі поля, мені здається. Це був Бондар: у нього був шанс сфолити під час відбору. А далі дуже швидка атака — свіжий футболіст вибіг у контратаку, добре розібрався з нашими футболістами й воротарем, дуже кваліфіковано", — сказав Худоб’як.

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Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Раніше ми писали, що Ахметов відреагував на поразку Шахтаря в півфіналі Ліги конференцій.