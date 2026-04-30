У четвер, 30 квітня, донецький Шахтар зіграє перший матч проти Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі .

Підопічні Арди Турана підходять до матчу у статусі лідера УПЛ. «Гірники» перемогли у трьох матчах поспіль у чемпіонаті. Лондонці ж в останньому турі поступилися Ліверпулю (1:3), а перед цим зіграли в нульову нічию з Вест Гемом.

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У розмові з журналістом NV легендарний ексгравець львівських Карпат Ігор Худоб’як висловився про майбутнє протистояння у польському Кракові та зробив прогноз на гру.

Ігор Худоб'як назвав слабкість Шахтаря / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Це точно найсильніший суперник, з яким грав Шахтар у Лізі конференцій. Буде дуже складний, непростий матч для донеччан. Думаю, що Шахтар намагатиметься грати у свою гру через позиційний контроль м’яча, але це залежатиме від того, як Крістал Пелес реагуватиме і як сам гратиме.

Думаю, основна слабкість донецького клубу — це недосвідченість деяких молодих гравців, особливо бразильців. Сподіваюся, їм допоможуть наші досвідчені українці. Також буде важко, мені здається, на стандартах і в цій силовій боротьбі.

Щоб виграти цей матч, Шахтарю потрібно показати один зі своїх найкращих поєдинків. Потрібно дуже добре загострювати за рахунок, наприклад, Аліссона чи інших бразильців, створити свої моменти, адже їх буде небагато, і використати їх.

Дуже важливим буде фактор першого голу в цій грі, адже це додасть упевненості у своїх силах і своїй грі. Це допоможе далі розвивати свою гру. Шахтарю не потрібно підлаштовуватися під будь-якого суперника, потрібно лише відкоригувати деякі нюанси щодо найкращих гравців суперника.

І, звичайно, все залежатиме від гри Крістал Пелес. Від того, як зіграють самі англійці і чи покажуть свою найкращу гру. Думаю, що нічия буде позитивним результатом для «гірників». Мій прогноз — 1:1″, — сказав Худоб’як.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2). А у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2.

А Крістал Пелес у плей-оф пройшов Зрінськи (1:1, 2:0), АЕК Ларнаку (0:0, 2:1), Фіорентину (3:0, 1:2).

Раніше Олександр Кучер сказав, чого Шахтарю треба остерігатися у поєдинку проти Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.