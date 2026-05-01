«Я дуже розчарований». Ексфорвард збірної України розкритикував Шахтар після поразки від Крістал Пелес

Автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко поділився думками про поразку Шахтаря від Крістал Пелес (1:3) у першому півфіналі Ліги конференцій.

Ексфутболіст заявив, що Шахтар продемонстрував слабку гру, особливо у захисті.

«Я дуже розчарований як результатом, так і грою Шахтаря. Якщо відверто, то найбільше боявся, що на матч у Кракові гірники вийдуть з однією метою: продавати себе, тому й кожний тягнув ковдру в свій бік. Звісно, за таких дій важко було уникнути фіаско. А тут ще, як на зло, й швидко пропущений м’яч уже на 21-й секунді, котрий створив психологічні проблеми, передусім для молодих бразильських легіонерів.

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На жаль, Шахтар продемонстрував, як не можна грати у футбол на такому високому рівні: без належного налаштування, чіткого плану на гру, з провалами в обороні. Хоча чому дивуватися, адже до дитячих помилок стоперів Миколи Матвієнка та Валерія Бондаря не звикати. Найприкріше, що йдеться про гравців національної збірної України", — цитує Гецка Sport.ua.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Раніше Ігор Худоб’як похвалив гірників після поразки від Крістал Пелес.