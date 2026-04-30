«Не грають, а продають себе». Легенда збірної України пояснив, як Шахтарю уникнути проблем у матчі проти Крістал Пелес

«Гірникам» протистоятиме клуб з Англії - Крістал Пелес. Попри статус міцного середняка АПЛ, автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко переконаний, що гра буде під контролем команди Турана.

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Однак у розмові з журналістом NV Гецко сказав, що Шахтар може натрапити на неприємності, якщо гравці вийдуть на футбольне поле не грати за клуб, а продавати себе. Легенда головної команди країни також пояснив, як цьому запобігти.

Іван Гецко поділився очікуваннями від матчу / Фото: ФК Чорноморець

— Іване Михайловичу, які у вас очікування від матчу Шахтаря проти Крістал Пелес?

Я думаю, що Шахтар зараз на великому підйомі йому під силу дати бій англійській команді. І сподіваюся, що все буде так, як би ми цього хотіли.

— Крістал Пелес — перший серйозний виклик для Шахтаря в Лізі конференцій?

Так. Я думаю, що це перша більш-менш хороша, професійна та стабільна команда, яка і тактично грамотно грає, і практично непогано виглядає на сьогоднішній день. Тому я вважаю, що будуть проблеми у донецького клубу. Але Шахтар знає, що назад дороги немає і треба йти далі, якщо клуб, звичайно, хоче чогось досягти у турнірі.

— А які проблеми можуть бути?

Проблеми можуть бути різні. У нас не всі гравці виходять і викладаються на всі сто. Іноді сподіваються на когось іншого. Якщо буде колектив, буде команда, всі виходитимуть одне за одного. Якщо правильно виконувати завдання, то у Пелеса будуть великі проблеми. А якщо показувати себе або продавати, тоді проблеми будуть у Шахтаря. У донецької команди є гравці, які себе продають. А це не найголовніше зараз. Тому тренер має до них достукатися й об'єднати. Сказати, що спочатку ми робимо одну ціль, а потім ви можете себе продавати.

— Як Шахтар буде будувати гру — через позиційні атаки чи контратаки?

Я думаю, що Шахтар буде тримати м’яч під контролем, гратиме першим номером однозначно. Вони змусять суперника бігати без м’яча й шукатимуть свій момент біля воріт англійців. А те, що моменти будуть, я в цьому не сумніваюся.

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— А які сильні сторони Шахтаря зараз можуть допомогти їм?

У Шахтаря є цілісний колектив. Є дуже хороше взаєморозуміння. Є ряд гравців, які сьогодні перебувають у хороших футбольних кондиціях. Плюс є бренд клубу, який впевнено йде у Лізі конференцій. У них є завдання, є амбіції. І це один із факторів, що команда може досягти чогось більшого.

Зазначимо, що поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом у польському Кракові.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2). А у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2.

А Крістал Пелес у плей-оф пройшов Зрінськи (1:1, 2:0), АЕК Ларнаку (0:0, 2:1), Фіорентину (3:0, 1:2).

Раніше ми писали, що Маркевич назвав точний рахунок матчу Шахтар — Крістал Пелес у Лізі конференцій.