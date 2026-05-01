«Кидалося в очі». Кварцяний дав пораду Шахтарю, щоб перемогти Крістал Пелес і вийти у фінал ЛК

Фахівець розповів, що легіонери «гірників» повинні брати гру у свої руки та реалізувати моменти, адже в Англії вболівальники чинитимуть тиск на головного арбітра зустрічі.

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«Можу їм побажати тільки такого ж футболу, як учора, але щоб реалізація не підвела, і було менше емоцій. У Шахтаря багато бразильців — і починається це їхнє: «Вай, вай, вай!».

Не треба цих вай-вай-вай! Розумієте? Добре, що Туран емоційний — я сам таким був, — але футболісти повинні стримувати свої емоції. Багато гравців додали в майстерності, всі зробили крок уперед, але якщо в Англії вони так емоційно поводитимуться, суддя двічі не подумає: жовта, потім червона — і прощайте єврокубки.

З арбітрами англійці працюють, хоч і говорять по-іншому. Це як політика. Суддя в Кракові в деяких моментах гравцям Крістал Пелес відверто симпатизував, і це впадало в очі.

Були порушення, наші чекали свистка, а його немає. В Англії, якщо суддя свисне кілька разів не туди, вболівальники його з'їдять. Тому треба брати все у свої руки", — наводить слова тренера BLIK.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець цього протистояння зіграє у фіналі з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбург. Іспанська команда виграла перший матч на своєму полі з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.

Раніше повідомлялося, що президент Шахтаря Рінат Ахметов, який був на стадіоні, відреагував на поразку в першому матчі півфіналу Ліги конференцій.