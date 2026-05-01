«Бразильці не можуть налаштуватися». Кополовець назвав головну причину поразки Шахтаря від Крістал Пелес

На думку колишнього футболіста, головна різниця між командами полягає у рівні внутрішнього чемпіонату — Шахтар не отримує в УПЛ такого ж досвіду, як Крістал Пелес в Англії, тож гірникам важко протистояти таким суперникам.

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«Сподобалась гра, звичайно. Шикарно виглядали бразильці. А так гра була проти англійської команди, яка дозволяла грати до штрафного майданчика. Вони на контратаці свій гол забивають, і прикро на першій хвилині отримувати гол. Концентрації трохи не вистачило. А так гра була шикарною, мені сподобалась.

Вся справа в чемпіонаті. Якби ми кожну гру, як Крістал Пелас, грали на такому рівні… Подивіться зараз на суперників Шахтаря в Україні. Бразильці не можуть налаштуватися на наш чемпіонат так, як на Лігу конференцій. Все йде з чемпіонату. Якби Прем'єр-ліга була хоч приблизно схожа на якийсь чемпіонат з п’ятірки найсильніших…

Згадайте, коли Шахтар був сильним у часи Луческу, які там були команди у суперниках — і Дніпро був, і Металіст, і Динамо було. Люди виходили і грали на рівних з Манчестер Сіті, з Барселоною на рівних, з Ювентусом на рівних. Зараз дуже важко грати на рівних, тому що такий чемпіонат. Все йде з чемпіонату", — цитує Кополовця Sport.ua.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.

Раніше Ігор Худоб’як похвалив «гірників» після поразки від Крістал Пелес.