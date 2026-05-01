«Він узагалі був ніякий»: Сабо назвав найгіршого футболіста Шахтаря в першому півфіналі Ліги конференцій

Колишній головний тренер Динамо і збірної України заявив, що Шахтар показав слабку гру, а найгіршим гравцем матчу став капітан гірників Микола Матвієнко.

«Нічого і ніхто не сподобався, бо Шахтар нічого не міг зробити. Виглядали абсолютно як маленькі хлопчики. Хіба що Різник трохи сподобався, пам’ятаєте його сейв? Відбив, згрупувався і знову врятував. До нього питань менше. Якщо в другому таймі ще були якісь напівмоменти, то в першому — взагалі порожнеча.

Реклама

Найгірший гравець? Можна сміливо називати Матвієнка. Він взагалі був ніякий. Якщо Бондар ще більш-менш грав, то Микола весь час помилявся. Згадайте третій пропущений м’яч. Куди він біг? Спочатку смикнувся, думав, що буде передача на лівий фланг оборони, а потім вже наздоганяв гравця з м’ячем. Для мене це незрозуміло", — цитує Сабо sport-express.ua.

Матч-відповідь між Шахтарем і Крістал Пелес відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Раніше Ігор Худоб’як похвалив гірників після поразки від Крістал Пелес.