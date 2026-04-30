У Кракові в ці хвилини проходить перший півфінальний матч Ліги конференцій між Шахтарем і Крістал Пелес. Ми ведемо текстову трансляцію поєдинку.

Українська команда пропустила гол уже на 21-й секунді зустрічі. Вінгер лондонців Ісмаїла Сарр відправив м’яч у ворота після передачі від Жана-Філіпа Матета.

Сарр встановив новий рекорд Ліги конференцій, забивши найшвидший гол в історії турніру, повідомляє Opta. Третій за престижністю єврокубок розігрується з 2021 року.

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Нагадаємо, Шахтар розпочав цей єврокубковий сезон у Лізі Європи, де пройшов Ільвес (6:0, 0:0) і Бешикташ (4:2, 2:0). А потім у серії пенальті вилетів від Панатінаїкоса (0:0, 0:0, пен. 3:4).

У кваліфікації Ліги конференцій гірники в додатковий час пройшли Серветт — 1:1, 2:1. А на загальному етапі посіли шосте місце, суперниками донеччан були Абердін (3:2), Легія (1:2), Брейдаблік (2:0), Шемрок Роверс (2:1), Хамрун Спартанс (2:0) і Рієка (0:0). В 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2). А у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2.

Шахтар пробився до півфіналу у своєму дебютному сезоні в Лізі конференцій.

Матч-відповідь між Шахтарем і Крістал Пелес відбудеться у Лондоні 7 травня.

Раніше Олег Саленко назвав фаворита протистояння Шахтар — Крістал Пелес у Лізі конференцій.