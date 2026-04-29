Український тренер та футбольний експерт Олег Федорчук поділився думками щодо майбутнього протистояння донецького Шахтаря з лондонським Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Про це повідомляє Футбол 24.

За словами Федорчука, «гірники» у нинішньому сезоні виглядають дуже переконливо, попри початковий скепсис щодо молодої команди та нового тренерського штабу.

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«Те, що робить Шахтар у цьому сезоні, — це феноменально. Всі чекали, що команда десь просяде, що новому тренеру ще бракує досвіду, а вийшло все навпаки. Команда дуже симпатична, емоційна. Гадаю, харизма Турана неабияк допомагає молодим футболістам.

Раніше я був скептичніший — молода команда, нескінченні довгі переїзди. Та бачимо, що впевнено провели чемпіонат, який фактично вже виграли. У Лізі конференцій на одному диханні пройшли всіх суперників. Очікую чергового дива", — сказав тренер.

Федорчук також зазначив, що зараз Крістал Пелес слабший, ніж на старті сезон. Попри все, фахівець вважає фаворитом саме представника АПЛ.

«Крістал Пелес три місяці тому і зараз — це дві різні команди. На початку сезону це була дуже потужна команда, добре готова фізично, а зараз трохи просіла. На даному етапі це не бездоганний суперник. Тому шанси в Шахтаря є. Як на мене, співвідношення 60 на 40 — на користь англійського клубу. Проте те, що зробив Шахтар — це вже високий рівень», — сказав Федорчук.

Серед сильних сторін Шахтаря він відзначив швидкість, але визнав проблеми на флангах і в обороні.

«"Гірники» набагато швидші за майбутнього суперника. Проте в нього просідають фланги. А ми знаємо, як англійці люблять кроси, атакувати флангами. Флангових гравців у нас практично немає.

Є Бондар, Матвієнко набирає форму після травми, воротар діє на рівні. Фланги просідають, а рятує центр — Різник і два захисники. У Шахтаря в обороні, скажімо так, легка кавалерія. Будемо сподіватися", — підсумував Федорчук.

Перший матч між Шахтарем та Крістал Пелес відбудеться 30 квітня о 22:00. У іншому півфіналі зіграють Страсбург та Райо Вальєкано.

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Раніше Даріо Срна назвав найнебезпечніших гравців Крістал Пелес перед півфіналом з Шахтарем у Лізі конференцій.