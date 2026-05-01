«У Лондоні треба перемогти 3:0». Кучер підказав Шахтарю план на вихід у фінал Ліги конференцій

Колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер оцінив шанси «гірників» на вихід у фінал третього за престижністю клубного турніру Європи.

У першому півфінальному матчі в Кракові донеччани зазнали поразки від Крістал Пелес з рахунком 1:3. Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 7 травня.

У розмові з журналістом NV Кучер похвалив гравців Шахтаря за бажання та самовіддачу, а також заявив, що вірить у камбек і вихід команди у фінал турніру.

Реклама

Олександр Кучер оцінив гру Шахтаря у домашньому матчі / Фото: ФК Чорноморець

— Чи не треба було Шахтарю закритися в цьому матчі?

Це не стиль Шахтаря. Закриватися не було сенсу. Це була домашня гра, і, звичайно, хотіли перемогти при своїх уболівальниках. Наповнений стадіон, люди прийшли підтримати команду в цій грі — як тут закриватися?

От якби на виїзді грали, зрівняли рахунок, то ще можна було б закриватися. Звичайно, зараз виїзні голи не рахуються, але все одно вдома, при своїх уболівальниках, хотіли йти вперед, хотіли перемогти. Це бажання було.

Думаю, це дуже добре, що були сили, хлопці бігли вперед, і за самовіддачею, за їхнім бажанням упродовж усієї гри їм не можна дорікнути. Було видно, що вони хотіли, лізли вперед. Щось не виходило, але до бажання точно не маємо претензій.

— А кого з гравців Шахтаря ви можете виділити як найкращого в матчі?

Ви знаєте, не хочеться нікого виділяти. Ми бачимо результат. Команда програла, і тут нічого хорошого для нас немає. Є позитив, є бажання, ми грали, але нам треба перемагати в наступному матчі, щоб потрапити у фінал.

— Як тепер потрібно зіграти в Англії?

Треба перемогти 3:0 і проходити далі.

— Як оцінюєте шанси на фінал?

Вони завжди є. Це футбол, шанси завжди є. Будемо вірити, що Шахтар зможе відіграти гандикап і пройти далі.

Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.

Раніше Олександр Кучер назвав секрет успіху Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.