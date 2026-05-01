У четвер, 30 квітня, Шахтар програв Крістал Пелес (1:3) у першому півфінальному матчі третього за престижністю єврокубка.

Англійці забили найшвидший гол в історії турніру — їм вистачило 21 секунди, щоб відправити м’яч у сітку воріт «гірників». Команда Арди Турана зрівняла рахунок на початку другого тайму, однак до кінця зустрічі пропустила ще двічі.

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Легендарний захисник донеччан Олександр Кучер у розмові з журналістом NV зазначив, що майже всі голи Крістал Пелес стали наслідком помилок гравців Шахтаря.

Олександр Кучер висловив про гру Шахтаря / Фото: scdnipro1.com

— Олександре, як вам матч Шахтаря?

Сама гра, звичайно, мені сподобалася. Дуже інтенсивна, динамічна. Результат, звісно, не на нашу користь.

— Пропустили вже на 21-й секунді. Як так сталося?

Те, про що ми говорили ще перед грою. Крістал Пелес дуже добре грає вертикально. Так і вийшло: боротьба, помилка в боротьбі, два гравці Шахтаря побігли, втрата м’яча, одразу вертикальна передача. Команда розкрилася, десь не зорієнтувалися, не оцінили момент. У підсумку дуже легко дали забити.

— Швидкий пропущений гол дозволив Шахтарю грати більш розкуто?

Не думаю, що саме так. Це принцип гри Крістал Пелес — контратаки. Можливо, вони й планували щось інше, але ми бачили, що всю гру діяли саме так. Віддали ініціативу й чекали на помилки Шахтаря, щоб одразу використовувати перехідні фази.

— Чого не вистачило Шахтарю, щоб зрівняти рахунок ще в першому таймі?

Голу не вистачило (сміється). Ми розуміємо, що Шахтар багато контролював м’яч, але суперник постійно чекав на помилку «гірників». І третій гол саме так і прийшов — використали помилку, вибігли в контратаку та забили. Вони на цьому й будували свою гру. Розуміли, що Шахтар контролюватиме м’яч, тому закривалися в обороні й шукали свої шанси попереду.

— Шахтар забив на початку другого тайму. Як вважаєте, це була награна комбінація?

Думаю, що так. Напрацьована комбінація: передача на ближню, далі скидка головою, і кілька гравців влітали в зону, щоб занести м’яч у сітку. Це спрацювало. Дуже хороший, емоційний і потрібний гол. Але проблема в тому, що майже одразу знову пропустили, і все довелося починати спочатку. Потім уже всі пішли вперед, відкривалися, ризикували, і через це знову з’явилися помилки.

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Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.

Раніше Ігор Худоб’як похвалив «гірників» після поразки від Кристал Пелес.