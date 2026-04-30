Шахтар — Крістал Пелес. Хроніка півфіналу Ліги конференцій
Лондонці забили гол в першій атаці (Фото: REUTERS/Maurice Van Steen)
Перший півфінальний поєдинок ЛК відбувся 30 квітня у Кракові і завершився перемогою англійського клубу. Ми провели текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами забитих голів.
ШАХТАР — КРІСТАЛ ПЕЛЕС — 1:3
Статистика матчу:
Кінець матчу!
90 хв. П’ять хвилин компенсував рефері.
90 хв. Заміна у Крістал Пелес: замість Камади вийшов Лерма.
85 хв. ГОЛ! Швидка контратака Крістал Пелес, Странн-Ларсен на замаху прибрав Матвієнка і пробив повз Різника.
83 хв. Заміни у Шахтаря: пішли з поля Очеретько і Еліас, вийшли Траоре і Назарина.
77 хв. Аліссон змістився з флангу і пробив низом у кут воріт, Хендерсон врятував команду, відбивши м’яч у стрибку.
73 хв. Заміни у Шахтаря: пішли з поля Егіналду і Педріньо, вийшли Невертон і Бондаренко.
73 хв. Заміна у Крістал Пелес: замість Піно вийшов Джонсон.
67 хв. Після навісу Егіналду головою пробив вище воріт.
65 хв. Заміна у Шахтаря: замість Гомеса вийшов Ізакі.
65 хв. Заміна у Крістал Пелес: замість Матета вийшов Странн-Ларсен.
58 хв. ГОЛ! Після вкидання ауту в штрафний майданчик м’яч відскакує до Камади, який потужно б'є метрів з 12.
58 хв. Штанга! Після ауту Матета пробив у ближню стійку.
56 хв. Жовта картка! Мітчелл попереджений.
54 хв. Две неймовірні сейви Різника. Спочатку голкіпер відбиває удар впритул Сарра, а потім реагує на добивання Матета.
52 хв. Жовта картка! Педро Енріке попереджений.
52 хв. Кутовий розіграли гірники, а потім з навісом справилися захисники.
47 хв. ГОООЛ! Після подачі з кутового і скидки Очеретько з близької відстані відправляє м’яч у ворота.
Другий тайм!
Кінець першого тайму!
45 хв. Одну хвилину компенсував рефері.
44 хв. Жовта картка! Піно попереджений за грубий фол.
42 хв. Різник невдало зіграв на виході, вибив м’яч в голову Піно, але пощастило гірникам, що відскок був в сторону від воріт і там уже підстрахував захисник.
40 хв. Різник на виході грає впевнено й забирає м’яч.
38 хв. Жовта картка! Тобіас попереджений за грубий фол.
31 хв. Жовта картка! Очеретько попереджений за зрив атаки.
26 хв. Черговий кутовий Шахтаря, але «другий поверх», постійно виграють британці.
23 хв. Різник виходить далеко з воріт і випереджає Матета, який ледь не перехопив м’яч і не вийшов один на один з воротарем.
18 хв. Педро Енріке завершує атаку другим темпом, але м’яч зрізається у нього з ноги.
12 хв. Егіналду б'є в дотик, м’яч влучає в руку Лакруа. Гравці Шахтаря вимагають пенальті, проте рука захисника була притиснута до тіла і рефері не призначив 11-метровий.
11 хв. Знову кутовий Шахтаря, цього разу голкіпер забирає м’яч після навісу.
8 хв. Шахтар подавав кутовий, але захист гостей надійно зіграв і не дав гірникам пробити по воротах.
6 хв. Уортон б'є низом у кут воріт, Різник у стрибку забирає м’яч.
1 хв. ГОЛ! Провал в центрі захисту гірників, Сарр вривається в штрафний майданчик і б'є низом у дальній кут. Англійці відкривають рахунок уже на 20-й секунді.
Матч розпочався!
Стартові склади
Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Очеретько, Егіналду, Гомес, Педриньо, Аліссон, Еліас.
Крістал Пелес: Хендерсон, Канво, Лакруа, Річардс, Мітчелл, Камада, Уортон, Муньос, Піно, Матета, Сарр.
В день матчу УЄФА опублікував нарізку кращих сейвів голкіпера Шахтаря Дмитра Різника.
Пресконференція Шахтаря перед матчем:
Шлях до півфіналу
Шахтар стартував у Лізі Європи, де пройшов Ільвес (6:0, 0:0) і Бешикташ (4:2, 2:0). А потім у серії пенальті вилетів від Панатінаїкоса (0:0, 0:0, пен. 3:4).
У кваліфікації Ліги конференцій гірники в додатковий час пройшли Серветт — 1:1, 2:1. А на загальному етапі посіли 6-те місце: Абердін (3:2), Легія (1:2), Брейдаблік (2:0), Шемрок Роверс (2:1), Хамрун Спартанс (2:0), Рієка (0:0). В 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2). А у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2.
Володар Кубка Англії Крістал Пелес мав стартувати в загальному етапі Ліги Європи, але переведений у Лігу конференцій рішенням УЄФА. Усе через спільного власника з французьким Ліоном, який також кваліфікувався до Ліги Європи, але здобув пріоритет участі в цьому турнірі за рахунок більш високого місця в національному чемпіонаті.
У кваліфікації Ліги конференцій Крістал Пелес пройшов Фредрікстад — 1:0, 0:0. А на загальному етапі ЛК посів 10-те місце: Динамо Київ (2:0), АЕК Ларнака (0:1), АЗ Алкмар (3:1), Страсбур (1:2), Шелбурн (3:0), КуПС (2:2). Далі в плей-оф Крістал Пелес пройшов Зрінськи (1:1, 2:0), АЕК Ларнаку (0:0, 2:1), Фіорентину (3:0, 1:2).
Цікаво, що Шахтар пробився до півфіналу у своєму дебютному сезоні в Лізі конференцій. А Крістал Пелес пробився до півфіналу у своєму дебютному єврокубковому сезоні, якщо не брати до уваги участь англійського клубу в Кубку Інтертото.
Раніше Олег Саленко назвав фаворита протистояння Шахтар — Крістал Пелес у Лізі конференцій.