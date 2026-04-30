Перший півфінальний поєдинок ЛК відбувся 30 квітня у Кракові і завершився перемогою англійського клубу. Ми провели текстову онлайн-трансляцію матчу із відеоповторами забитих голів.

ШАХТАР — КРІСТАЛ ПЕЛЕС — 1:3

Статистика матчу:

Фото: flashscore.ua

Кінець матчу!

90 хв. П’ять хвилин компенсував рефері.

90 хв. Заміна у Крістал Пелес: замість Камади вийшов Лерма.

85 хв. ГОЛ! Швидка контратака Крістал Пелес, Странн-Ларсен на замаху прибрав Матвієнка і пробив повз Різника.

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83 хв. Заміни у Шахтаря: пішли з поля Очеретько і Еліас, вийшли Траоре і Назарина.

77 хв. Аліссон змістився з флангу і пробив низом у кут воріт, Хендерсон врятував команду, відбивши м’яч у стрибку.

73 хв. Заміни у Шахтаря: пішли з поля Егіналду і Педріньо, вийшли Невертон і Бондаренко.

73 хв. Заміна у Крістал Пелес: замість Піно вийшов Джонсон.

67 хв. Після навісу Егіналду головою пробив вище воріт.

65 хв. Заміна у Шахтаря: замість Гомеса вийшов Ізакі.

65 хв. Заміна у Крістал Пелес: замість Матета вийшов Странн-Ларсен.

58 хв. ГОЛ! Після вкидання ауту в штрафний майданчик м’яч відскакує до Камади, який потужно б'є метрів з 12.

58 хв. Штанга! Після ауту Матета пробив у ближню стійку.

56 хв. Жовта картка! Мітчелл попереджений.

54 хв. Две неймовірні сейви Різника. Спочатку голкіпер відбиває удар впритул Сарра, а потім реагує на добивання Матета.

52 хв. Жовта картка! Педро Енріке попереджений.

52 хв. Кутовий розіграли гірники, а потім з навісом справилися захисники.

47 хв. ГОООЛ! Після подачі з кутового і скидки Очеретько з близької відстані відправляє м’яч у ворота.

Другий тайм!

Кінець першого тайму!

45 хв. Одну хвилину компенсував рефері.

44 хв. Жовта картка! Піно попереджений за грубий фол.

42 хв. Різник невдало зіграв на виході, вибив м’яч в голову Піно, але пощастило гірникам, що відскок був в сторону від воріт і там уже підстрахував захисник.

40 хв. Різник на виході грає впевнено й забирає м’яч.

38 хв. Жовта картка! Тобіас попереджений за грубий фол.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

31 хв. Жовта картка! Очеретько попереджений за зрив атаки.

26 хв. Черговий кутовий Шахтаря, але «другий поверх», постійно виграють британці.

23 хв. Різник виходить далеко з воріт і випереджає Матета, який ледь не перехопив м’яч і не вийшов один на один з воротарем.

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18 хв. Педро Енріке завершує атаку другим темпом, але м’яч зрізається у нього з ноги.

12 хв. Егіналду б'є в дотик, м’яч влучає в руку Лакруа. Гравці Шахтаря вимагають пенальті, проте рука захисника була притиснута до тіла і рефері не призначив 11-метровий.

11 хв. Знову кутовий Шахтаря, цього разу голкіпер забирає м’яч після навісу.

8 хв. Шахтар подавав кутовий, але захист гостей надійно зіграв і не дав гірникам пробити по воротах.

6 хв. Уортон б'є низом у кут воріт, Різник у стрибку забирає м’яч.

1 хв. ГОЛ! Провал в центрі захисту гірників, Сарр вривається в штрафний майданчик і б'є низом у дальній кут. Англійці відкривають рахунок уже на 20-й секунді.

Матч розпочався!

Стартові склади

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас, Очеретько, Егіналду, Гомес, Педриньо, Аліссон, Еліас.

Крістал Пелес: Хендерсон, Канво, Лакруа, Річардс, Мітчелл, Камада, Уортон, Муньос, Піно, Матета, Сарр.

В день матчу УЄФА опублікував нарізку кращих сейвів голкіпера Шахтаря Дмитра Різника.

Пресконференція Шахтаря перед матчем:

Шлях до півфіналу

Шахтар стартував у Лізі Європи, де пройшов Ільвес (6:0, 0:0) і Бешикташ (4:2, 2:0). А потім у серії пенальті вилетів від Панатінаїкоса (0:0, 0:0, пен. 3:4).

У кваліфікації Ліги конференцій гірники в додатковий час пройшли Серветт — 1:1, 2:1. А на загальному етапі посіли 6-те місце: Абердін (3:2), Легія (1:2), Брейдаблік (2:0), Шемрок Роверс (2:1), Хамрун Спартанс (2:0), Рієка (0:0). В 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2). А у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2.

Володар Кубка Англії Крістал Пелес мав стартувати в загальному етапі Ліги Європи, але переведений у Лігу конференцій рішенням УЄФА. Усе через спільного власника з французьким Ліоном, який також кваліфікувався до Ліги Європи, але здобув пріоритет участі в цьому турнірі за рахунок більш високого місця в національному чемпіонаті.

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У кваліфікації Ліги конференцій Крістал Пелес пройшов Фредрікстад — 1:0, 0:0. А на загальному етапі ЛК посів 10-те місце: Динамо Київ (2:0), АЕК Ларнака (0:1), АЗ Алкмар (3:1), Страсбур (1:2), Шелбурн (3:0), КуПС (2:2). Далі в плей-оф Крістал Пелес пройшов Зрінськи (1:1, 2:0), АЕК Ларнаку (0:0, 2:1), Фіорентину (3:0, 1:2).

Цікаво, що Шахтар пробився до півфіналу у своєму дебютному сезоні в Лізі конференцій. А Крістал Пелес пробився до півфіналу у своєму дебютному єврокубковому сезоні, якщо не брати до уваги участь англійського клубу в Кубку Інтертото.

Раніше Олег Саленко назвав фаворита протистояння Шахтар — Крістал Пелес у Лізі конференцій.