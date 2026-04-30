Талісман Шахтаря в Кракові перед матчем із Крістал Пелес (Фото: ФК Шахтар)

Перший поєдинок двораундового протистояння відбудеться 30 квітня у Кракові.

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар — Крістал Пелес.

Для Шахтаря це буде четвертий півфінал в історії. У 2009 році донецький клуб виграв Кубок УЄФА.

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Лондонський Крістал Пелес уперше в історії грає в єврокубках і є головним фаворитом на перемогу в Лізі конференцій.

Шанси на перемогу в Лізі конференцій за версією Opta:

Крістал Пелес ( Англія) — 45,62%

Англія) — 45,62% Страсбур ( Франція) — 31,68%

Франція) — 31,68% Райо Вальєкано ( Іспанія) — 14,30%

Іспанія) — 14,30% Шахтар Донецьк ( Україна) — 8,40%

Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Крістал Пелес

У букмекерських конторах котирування на матч такі: перемога Шахтаря — 3.93, нічия — 3.35, перемога Крістал Пелес — 2.08. Якщо перевести у відсотки, то шанси гірників виграти перший півфінал — 25%.

Що стосується коефіцієнтів на вихід у фінал: Шахтар — 3.30, Крістал Пелес — 1.33. Або 70% на 30% на користь англійського клубу.

Раніше ми писали, хто в Україні буде показувати матч Шахтар — Крістал Пелес.

Переможець пари Шахтар — Крістал Пелес у фіналі Ліги конференцій зіграє з переможцем протистояння, в якому зійдуться іспанський Райо Вальєкано і французький Страсбур.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня в німецькому Лейпцигу.