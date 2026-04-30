Шахтар — Крістал Пелес: букмекери зробили прогноз на півфінал Ліги конференцій
Талісман Шахтаря в Кракові перед матчем із Крістал Пелес (Фото: ФК Шахтар)
Перший поєдинок двораундового протистояння відбудеться 30 квітня у Кракові.
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар — Крістал Пелес.
Для Шахтаря це буде четвертий півфінал в історії. У 2009 році донецький клуб виграв Кубок УЄФА.
Лондонський Крістал Пелес уперше в історії грає в єврокубках і є головним фаворитом на перемогу в Лізі конференцій.
Шанси на перемогу в Лізі конференцій за версією Opta:
- Крістал Пелес (Англія) — 45,62%
- Страсбур (Франція) — 31,68%
- Райо Вальєкано (Іспанія) — 14,30%
- Шахтар Донецьк (Україна) — 8,40%
Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Крістал Пелес
У букмекерських конторах котирування на матч такі: перемога Шахтаря — 3.93, нічия — 3.35, перемога Крістал Пелес — 2.08. Якщо перевести у відсотки, то шанси гірників виграти перший півфінал — 25%.
Що стосується коефіцієнтів на вихід у фінал: Шахтар — 3.30, Крістал Пелес — 1.33. Або 70% на 30% на користь англійського клубу.
Раніше ми писали, хто в Україні буде показувати матч Шахтар — Крістал Пелес.
Переможець пари Шахтар — Крістал Пелес у фіналі Ліги конференцій зіграє з переможцем протистояння, в якому зійдуться іспанський Райо Вальєкано і французький Страсбур.
Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня в німецькому Лейпцигу.