У четвер, 30 квітня, донецький Шахтар зіграє проти Крістал Пелес у півфінальному матчі третього за престижністю єврокубкового турніру.

Автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко вважає, що підопічні Турана здолають своїх англійських суперників. Водночас, за його словами, навіть нічия не стане для гірників невдалим результатом.

Реклама

«Чи може в цьому матчі вирішальним стати фактор першого забитого гола? Не думаю. Ми бачимо зараз, що всі команди грають до кінця. Ніхто не зупиняється, всі продовжують грати і показувати результат. Буквально нещодавно ми бачили, як команда б'ється до останнього — ПСЖ у Лізі чемпіонів вигравав 5:2, але Баварія не зламалася, не опустила руки, а пішла далі й добилася результату (5:4), який дозволяє їй удома грати набагато спокійніше.

Чи буде домашня нічия невдачею? Ні. Тут навіть не грає ролі, чи вдома граємо, чи на виїзді. «Гірники» грають усюди однаково, адже Шахтар не має свого поля. Якби грали на Донбас Арені, а на трибунах були донецькі вболівальники, тоді інша справа. А так для них немає значення, де грати.

Мій прогноз? Я б хотів, щоб рахунок був 2:0 на користь Шахтаря", — сказав Гецко для NV.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2). А у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2.

А Крістал Пелес у плей-оф пройшов Зрінськи (1:1, 2:0), АЕК Ларнаку (0:0, 2:1), Фіорентину (3:0, 1:2).

Раніше ми писали, що легенда збірної України пояснив, як Шахтарю уникнути проблем у матчі проти Крістал Пелес.