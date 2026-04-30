«Матч рівня фіналу». Кучер сказав, чого Шахтарю треба остерігатися у поєдинку проти Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій

У четвер, 30 квітня, донецький Шахтар і Крістал Пелес зіграють у півфіналі Ліги конференцій. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі .

«Гірники» підходять до матчу після трьох перемог поспіль в УПЛ та у статусі лідера чемпіонату. Англійці ж в останньому турі поступилися Ліверпулю (1:3), а перед цим зіграли в нульову нічию з Вест Гемом.

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Журналіст NV Андрій Павлечко запитав у колишнього захисника Шахтаря Олександра Кучера, чого він очікує від гри. Ексфутболіст розповів, яким бачить перебіг матчу, назвав сильні сторони Крістал Пелес і зробив прогноз на поєдинок.

Олександр Кучер прогнозує перемогу Шахтаря / Фото: ФК Чорноморець

— Олександре, що очікуєте зараз від матчу Шахтаря проти Крістал Пелес?

Думаю, це буде дуже непроста гра для Шахтаря. Мабуть, це найсильніший суперник, з яким вони зустрічалися в цьому турнірі. Буде цікаво. Можна сказати, що це гра рівня фіналу. Тому, думаю, буде дуже непростий і дуже цікавий поєдинок.

— Тобто це перший справді серйозний виклик для Шахтаря в Лізі конференцій?

Так, але я не можу сказати, що раніше були слабкі суперники. Просто зараз опонент виглядає дуже потужним.

— Як Шахтар буде будувати гру — через контроль м’яча чи контратаки?

Звичайно, як вони грали, так і будуть грати. Я не думаю, що треба щось змінювати, якщо це дає користь і результат. Але треба буде дуже уважно грати й не втрачати м’яч, тому що Крістал Пелес дуже добре виглядає в перехідних фазах і якісно виходить з оборони в атаку. Треба дуже дорожити м’ячем і бути обережними, бо в простих ситуаціях помилятися не можна.

— Можливо, аналізували слабкі сторони Крістал Пелес? На чому Шахтар може зіграти?

Важко сказати, не настільки детально аналізував. Але очевидно, що їхня перехідна фаза дуже сильна — вони швидко грають уперед, вертикалізують гру й намагаються швидко доставити м’яч у завершальну фазу. Тому Шахтарю треба мінімізувати втрати м’яча й бути дуже обережним. Це потужна команда, сильна фізично, як і більшість англійських клубів. Треба не поступатися в боротьбі, бути агресивними й не віддавати ініціативу. Думаю, вони кинуть багато сил саме на цей турнір, бо через чемпіонат пробитися в єврокубки їм буде складніше.

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— Чи буде ставка англійців на стандарти?

Це само собою. Ми ж розуміємо, що англійці дуже добре грають на другому поверсі. Стандарти, подачі — це їхній стиль. Тому тут треба бути максимально уважними, сконцентрованими й постійно контролювати своїх опонентів у штрафному майданчику. Не можна давати жодного шансу.

— У Крістал Пелес є потужний нападник Матета, який забивав Динамо. Як захисникам Шахтаря варто діяти проти нього?

Не давати йому приймати м’яч, грати на випередження. Не дозволяти чіплятися за м’яч і розганяти атаки. Десь навіть дрібний фол на чужій половині може допомогти. Найголовніше — не дати йому працювати з м’ячем і створювати розвиток атак.

— Який результат у матчі буде позитивним для Шахтаря?

Позитивним результатом буде прохід Шахтаря у фінал. А в цьому матчі я ставлю на перемогу «гірників».

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2). А у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2.

А Крістал Пелес у плей-оф пройшов Зрінськи (1:1, 2:0), АЕК Ларнаку (0:0, 2:1), Фіорентину (3:0, 1:2).

Раніше Іван Гецко зробив впевнений прогноз на матч Шахтар — Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.