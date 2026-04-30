«Небезпечна команда». Сабо спрогнозував результат матчу Шахтаря з Крістал Пелес у Лізі конференцій

Колишній тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо оцінив протистояння Шахтаря з Крістал Пелес у рамках півфіналу Ліги конференцій. Дивіться онлайн-трансляцію матчу разом із нами .

Легендарний фахівець вважає, що англійська команда має сильних виконавців.

«Для «гірників», це, можна сказати, буде фінал. Усе-таки не щодня українські команди доходять до півфіналу єврокубків, тим паче коли в країні триває війна і всі домашні матчі доводиться проводити поза рідними стінами.

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Крістал Пелес — небезпечна команда. Так, на початку року в них був спад, і вони опустилися в турнірній таблиці свого чемпіонату, проте склад у англійців сильний і це відчують на собі гравці Шахтаря".

Сабо вважає, що перший поєдинок протистояння завершиться внічию.

«Обидві команди вміють атакувати, тому я впевнений, що голи в цьому поєдинку будуть. Я поставлю на — 1:1, проте багато що може змінитися, якщо хтось із суперників відзначиться в дебюті поєдинку, тоді може бути забито і більше м’ячів», — сказав Сабо для Meta.ua.

Перший матч ½ фіналу Ліги конференцій Шахтар — Крістал Пелес відбудеться у четвер, 30 квітня. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Повідомлялося, що Маркевич назвав точний рахунок матчу Шахтар — Крістал Пелес у Лізі конференцій.