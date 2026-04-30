Чотири голи в Кракові. Шахтар поступився Крістал Пелес у першому півфіналі Ліги конференцій

Шахтар поступився Крістал Пелес із рахунком 1:3 у першому півфінальному поєдинку Ліги конференцій-2025/26. Матч пройшов у Кракові і був номінально домашнім для української команди.

Лондонці відкрили рахунок уже на 21-й секунді. Вінгер Крістал Пелес Ісмаїла Сарр забив найшвидший гол в історії Ліги конференцій.

Шахтар відігрався на початку другого тайму. Після подачі з кутового та скидки Кауана Еліаса Олег Очеретько відправив м’яч у ворота.

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Очеретько відзначився голом у складі Шахтаря / Фото: REUTERS/Kacper Pempel

На 58-й хвилині Крістал Пелес знову вийшов уперед: вкидання ауту з лівого флангу завершилося влучним ударом Даїчі Камада з центру штрафного майданчика.

Камада забив другий гол лондонців / Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Після другого пропущеного голу Шахтар тиснув на ворота суперника, однак забити знову вдалося гостям. На 84-й хвилині Йорген Странд Ларсен відзначився після швидкої контратаки Пелес.

Ліга конференцій, півфінал, перший матч

Шахтар (Україна) — Крістал Пелес (Англія) — 1:3

Голи: Очеретько, 48 — Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84

Матч-відповідь між командами відбудеться у Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч удома з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена у німецькому Лейпцигу.

Раніше Олег Саленко назвав фаворита протистояння Шахтар — Крістал Пелес у Лізі конференцій.