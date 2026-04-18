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На думку ексфутболіста, англійська команда є фаворитом протистояння через складну логістику Шахтаря.

«Ми пам’ятаємо Крістал Пелес по грі з Динамо. У киян тоді взагалі не було моментів для взяття воріт, а англійці забили двічі й могли ще стільки забити. Це серйозний суперник. Це висококласна команда, з десяток її футболістів ми незабаром побачимо в складі збірних на чемпіонаті світу.

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Хто фаворит? Складно зараз сказати, гра покаже. Певна перевага є на боці Крістал Пелес. Їм, на відміну від Шахтаря, не треба добиратися на матчі на перекладних. «Гірники» хоч і мешкають у Львові, а вимушені добиратися то до аеропорту в Польщі, то на матчі в Черкасах чи Олександрії.

Зараз у них ще й календар дуже щільний. У понеділок — Полісся на виїзді, в четвер — Зоря у Києві, потім Кудрівка й 30-го вже перша гра з Крістал Пелес. Добре, що перший матч у Кракові, хоча б до Англії не треба летіти", — цитує Саленка Футбол 24.

Перший поєдинок Шахтаря і Крістал Пелес відбудеться 30 квітня у Кракові, матч-відповідь — 7 травня у Лондоні.

Раніше повідомлялося, що тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер оцінив майбутній матч із Шахтарем і згадав Динамо, з яким лондонці грали на основному етапі і перемогли 2:0.