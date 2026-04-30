«У стилі Лобановського». Колишній капітан Динамо зробив прогноз на матч Шахтаря в півфіналі ЛК

Балтача вважає, що англійська команда є фаворитом майбутнього поєдинку.

«Фаворит у цьому матчі Крістал Пелес. Я б сказав, що це одна з найцікавіших команд за грою в англійській Прем'єр-лізі. У них хороший підбір виконавців і сильний тренер. Це буде важка гра для Шахтаря. У футболі все залежить від готовності кожного гравця і злагодженості команди загалом, тому подивимося, як воно складеться».

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Сергій Павлович заявив, що стиль гри «орлів» нагадує йому Динамо часів Валерія Лобановського.

«Матета забиває, він у хорошій формі. Також дуже непогано виглядають вінгери. Але головна сила Крістал Пелес — це саме командні дії. Знаєте, для мене їхня гра не є своєрідною чи незвичною. Навпаки, вона дуже нагадує наш футбол часів Динамо. Сьогодні вони грають «по Лобановському» — один в один!

Коли я дивлюся їхні матчі, то бачу в них наше Динамо, колективний підхід. Навіть слова їхнього тренера підтверджують таку філософію. У них є яскраві індивідуальності, але насамперед це дуже сильний і згуртований колектив.

Моя чуйка підказує, що лондонська команда здобуде мінімальну перемогу. Але це буде дуже цікаве протистояння. Я вболіватиму за українську команду і сподіваюся, що саме вона проб'ється до фіналу", — сказав Балтача в розмові з BLIK.

Перший матч ½ фіналу Ліги конференцій Шахтар — Крістал Пелес відбудеться в четвер, 30 квітня. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Повідомлялося, що Маркевич назвав точний рахунок матчу Шахтар — Крістал Пелес у Лізі конференцій.