«Два нападники дуже сильні». Срна назвав найнебезпечніших гравців Крістал Пелес перед півфіналом з Шахтарем у Лізі конференцій

Срна наголосив на важливості виходу до півфіналу турніру, підкресливши, що команда представляє не лише клуб, а й усю Україну, повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.

«Півфінал Ліги конференцій це перемога та прохід за всю Україну. Ми дуже багато підтримки отримуємо, і в Алкмарі ви самі бачили, скільки українців було. Ми б'ємося, по-перше, за свій клуб, за нас, за український чемпіонат та за українських уболівальників. Сподіваюся, всім приємно, що ми вийшли до півфіналу.

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Буде важко, але ми йдемо, щоб виграти у Крістал Пелес — це точно, ми інакше не вміємо. Зараз Зоря, Кудрівка — потім думатимемо про Крістал Пелес", — сказав Срна.

Окремо він відзначив ключових гравців англійської команди, які можуть створити найбільше проблем

«Сильна команда. Два нападники дуже сильні - № 7 та 14 (Ісмаїл Сарр та Жан-Філіп Матета). Сильна команда, але я сьогодні не говорив би про Крістал Пелес», — зазначив Срна.

Поєдинки між Шахтарем та Крістал Пелес у Лізі конференцій відбудуться 30 квітня та 7 травня.

Раніше колишній форвард Динамо Олег Саленко назвав фаворита протистояння Шахтар — Крістал Пелес в Лізі конференцій.