Ми провели текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар — Крістал Пелес.

Уже на 20-й секунді лондонці відкрили рахунок, після провалу центру оборони Шахтаря. На початку другого тайму Очеретько зрівняв рахунок. Але британці зуміли забити ще двічі і зробити собі комфортний заділ перед матчем-відповіддю за тиждень у Лондоні.

Реклама

ШАХТАР — КРІСТАЛ ПЕЛЕС — 1:3

0:1. Сарр, 1

Дивитись

1:1. Очеретько, 47

Дивитись

1:2. Камада, 58

Дивитись

1:3. Странн-Ларсен, 84

Дивитись

Огляд матчу (MEGOGO)

Дивитись

Футбольний клуб Крістал Пелес заснований 10 вересня 1905 року в районі Кройдон у Південному Лондоні. У його історії були періоди, коли команда виступала як у першому дивізіоні, так і вилітала в третю або четверту лігу. Найвищим досягненням у чемпіонаті Англії є третє місце сезону-1990/91.

На початку нового тисячоліття лондонці балансували між Прем'єр-лігою та Чемпіоншипом, а остаточно повернутися до АПЛ вдалося у 2013 році — відтоді «орли» не понижувалися в класі.

Свої головні перемоги Крістал Пелес здобув у сезоні-2024/25, коли завоював два дебютних трофеї: Кубок Англії, обігравши у фіналі Манчестер Сіті, і Суперкубок Англії, в серії пенальті перемігши Ліверпуль. Саме завдяки цьому успіху команда вперше в історії кваліфікувалася у великий єврокубковий турнір.

Крістал Пелес мав стартувати в загальному етапі Ліги Європи, але був переведений у Лігу конференцій рішенням УЄФА. Усе через спільного власника з французьким Ліоном, який також кваліфікувався до Ліги Європи, але здобув пріоритет участі в цьому турнірі за рахунок більш високого місця в національному чемпіонаті.