«Тактика заради тактики». Легенда Динамо різко розкритикував Турана після вильоту Шахтаря з Ліги конференцій

Легендарний футболіст зізнався, що йому не сподобалася гра Шахтаря і тактика, яку вибрав головний тренер гірників Арда Туран.

«У мене просте питання до Турана: за рахунок чого Шахтар мав проходити Крістал Пелес? У другому таймі моментів у Шахтаря практично не було. А ця тактика «ми нікуди не поспішаємо» — мені найбільше подобається у команд, яким треба забивати два м’ячі! Таке відчуття, що два голи потрібно було забивати Крістал Пелес, а не Шахтарю.

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Згадай, у Ротаня те саме було. Тактика заради тактики: ми контролюємо м’яч, а моментів ніхр*на не створюємо. Я вже термін придумав — «безкорисний контроль м’яча». Плюс самі собі привозимо", — цитує Леоненка Blik.ua.

Ексфорвард Динамо також висловив думку, що Шахтар повинен показувати набагато кращу гру у чемпіонаті України.

«Нам розповідають, що молоді бразильці набралися досвіду. Та який досвід? Команда, яка набралася досвіду, не втрачає очки в нашому чемпіонаті. Вони на класі повинні обігрувати всіх. Ви, журналісти, пишете, що у футболіста Шахтаря бутси дорожчі, ніж уся команда суперника. То де цей клас? Коли стільки переїздів, треба вигравати десятим складом на класі, а у нас шукають відмазки: „ми їхали 30 годин“. Тоді у шахи краще грайте!» — сказав Леоненко.

У фіналі Ліги конференцій Крістал Пелес зіграє проти іспанського Райо Вальєкано, який пройшов французький Страсбур (1:0, 1:0). Вирішальний матч відбудеться у німецькому Лейпцигу 27 травня.

Раніше Арда Туран емоційно відреагував на невихід Шахтаря у фінал Ліги конференцій.