«Програли тактично все». Легендарний тренер назвав головну причину поразки Шахтаря від Крістал Пелес

Йожеф Сабо прокоментував перший півфінальний матч Ліги конференцій між Шахтарем і Крістал Пелес, у якому «гірники» поступилися з рахунком 1:3 .

Авторитетний фахівець заявив, що Шахтар провів поганий матч у тактичному плані і не зумів нав’язати супернику свою гру.

«Програли тактично все, абсолютно не вивчили команду суперника. Ви ж бачили, як грав Крістал Пелес. Вони свідомо відійшли на свою половину поля і не дали «гірникам» нічого зробити.

Реклама

Я вперше бачу, щоб вони так грали! Другий тайм уже був іншим. Шахтар забив, пішов уперед, але знову помилка на помилці. Скільки я не дивився чемпіонат Англії, Крістал Пелес так закрито ніколи не грав.

Вони спеціально віддали половину поля, не боролися за ініціативу, мовляв, «приходьте». І ось Шахтар із м’ячем біля чужого штрафного — туди-сюди, туди-сюди, а толку нуль. Замість того, щоб бити по воротах у надії на відскік, вони весь перший тайм просто перекочували м’яч зліва направо і через центр", — наводить слова Сабо Sport-express.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на стадіоні Ред Булл Арена в німецькому Лейпцигу.

Раніше повідомлялося, що президент Шахтаря Рінат Ахметов, який був на стадіоні, відреагував на поразку в першому матчі півфіналу Ліги конференцій.