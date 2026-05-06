Колишній головний тренер Динамо Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу-відповіді між Шахтарем і Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Легендарний фахівець вважає, що Шахтар не зможе відігратися після поразки 1:3 у першому поєдинку.

«У гірників ззаду немає порядку, немає тих футболістів, які б створювали в обороні моноліт. Перспективи перед матчем-відповіддю у донеччан так собі.

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На даний момент Крістал Пелес сильніший, я так бачу. Не в образу Шахтарю, але я не знаю, за рахунок чого донеччани можуть обіграти з потрібним для себе рахунком англійців на їхньому полі, де ще й буде шалена підтримка трибун.

Обидві команди вміють атакувати, але я не бачу сенсу англійцям діяти першим номером. На кону путівка до фіналу Ліги конференцій, тому господарі цілком можуть зіграти за тією ж схемою, що і в першому матчі.

Що стосується прогнозу, то мені здається, що матч завершиться внічию — 1:1. Не думаю, що голів буде забито більше", — цитує Сабо Meta.ua.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Лондоні у четвер, 7 травня. Переможець протистояння у фіналі зіграє з переможцем дуелі Райо Вальєкано — Страсбур. Іспанська команда виграла перший матч вдома з рахунком 1:0.

Раніше Ігор Худоб’як похвалив гірників після поразки від Крістал Пелес.