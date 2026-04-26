Шахтар зробив ще один крок до чемпіонства, обігравши аутсайдера УПЛ у Львові: турнірна таблиця

26 квітня, 20:00
Шахтар переграв Кудрівку (Фото: ФК Шахтар)

Шахтар переграв Кудрівку (Фото: ФК Шахтар)

У 25-му турі української Прем'єр-ліги Шахтар переміг Кудрівку з рахунком 3:1. Матч відбувся у Львові.

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На 18-й хвилині Невертон завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика. На 37-й хвилині Лукас Феррейра подвоїв перевагу Шахтаря після індивідуального проходу правим флангом.

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На початку другого тайму форвард Кудрівки Олександр Козак відіграв один м’яч, однак за три хвилини Артем Бондаренко повернув донеччанам перевагу у два голи ударом з-за меж штрафного.

Українська Прем'єр-ліга, 25-й тур

Кудрівка — Шахтар (Донецьк) — 1:3

Голи: Козак, 54 — Невертон, 18, Феррейра, 37, Бондаренко, 57

Шахтар здобув третю поспіль перемогу в чемпіонаті України і набрав 60 очок. Команда Арди Турана, яка посідає перше місце у таблиці, збільшила відрив від ЛНЗ до восьми очок. Кудрівка (21 очко) йде на 13-й сходинці.

Таблиця УПЛ (Фото: Flashscore.ua)
Таблиця УПЛ / Фото: Flashscore.ua
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Наступний матч Шахтар проведе 30 квітня проти англійського Крістал Пелес у Кракові в рамках першого півфіналу Ліги конференцій. Після цього «гірники» 3 травня зустрінуться на виїзді з Динамо у чемпіонаті України.

Раніше повідомлялося, що Динамо і Кривбас провели найрезультативніший матч в історії чемпіонату України.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Шахтар ФК Кудривка Прем'єр-ліга Україна Футбол

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