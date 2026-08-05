Шахтар несподівано не зміг перемогти новачка Першої ліги
Шахтар не зміг перемогти Куликів-Білку (Фото: ФК Шахтар)
Донецький Шахтар провів контрольний матч проти представника Першої ліги Куликів-Білки.
Єдиний гол у складі команди Арди Турана записав на свій рахунок Проспер Обах. Цього вистачило лише для нічиєї - матч завершився внічию 1:1.
Для команди Арди Турана це був черговий спаринг у рамках підготовки до сезону. Раніше Шахтар стартував в УПЛ перемогою над Кудрівкою (5:1), де хет‑трик оформив Кауан Еліас, а також відзначилися Аліссон Сантана та Лука Мейрелліш.
Наступний офіційний матч «гірників» відбудеться 9 серпня проти Епіцентру у другому турі чемпіонату України.
Куликів-Білка, яка дебютує в Першій лізі, також непогано розпочала сезон. Команда з Львівщини перемогла Металіст (2:1) та зіграла внічию з Черніговом (1:1).
Куликів-Білка 8 серпня зустрінеться з Прикарпаттям.
У сезоні-2026/27 донецький клуб також виступить в основному етапі Ліги чемпіонів, куди напряму потрапив завдяки високому клубному рейтингу.
Раніше головний тренер Арда Туран назвав завдання Шахтаря в Лізі чемпіонів.
Перед цим Туран розповів, як Україна змінила його життя.
Також повідомлялося, що Кудрівка оголосила про підписання колишнього півзахисника донецького Шахтаря Івана Петряка.