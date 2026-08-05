Шахтар несподівано не зміг перемогти новачка Першої ліги

Єдиний гол у складі команди Арди Турана записав на свій рахунок Проспер Обах. Цього вистачило лише для нічиєї - матч завершився внічию 1:1.

Для команди Арди Турана це був черговий спаринг у рамках підготовки до сезону. Раніше Шахтар стартував в УПЛ перемогою над Кудрівкою (5:1), де хет‑трик оформив Кауан Еліас, а також відзначилися Аліссон Сантана та Лука Мейрелліш.

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Наступний офіційний матч «гірників» відбудеться 9 серпня проти Епіцентру у другому турі чемпіонату України.

Куликів-Білка, яка дебютує в Першій лізі, також непогано розпочала сезон. Команда з Львівщини перемогла Металіст (2:1) та зіграла внічию з Черніговом (1:1).

Куликів-Білка 8 серпня зустрінеться з Прикарпаттям.

У сезоні-2026/27 донецький клуб також виступить в основному етапі Ліги чемпіонів, куди напряму потрапив завдяки високому клубному рейтингу.

Раніше головний тренер Арда Туран назвав завдання Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Перед цим Туран розповів, як Україна змінила його життя.

Також повідомлялося, що Кудрівка оголосила про підписання колишнього півзахисника донецького Шахтаря Івана Петряка.