У першому таймі голкіпер «гірників» Дмитро Різник зробив гольову передачу. Український воротар виступив у ролі асистента на бразильця Егіналду.

За даними порталу WyScout, ця результативна передача стала для Дмитра першою в професійній кар'єрі.

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У поточному сезоні Різник провів 33 матчі у всіх турнірах за Шахтар, у яких пропустив 21 м’яч і 21 раз відіграв на нуль.

Для самого Егіналдо цей гол став восьмим у поточному сезоні в усіх турнірах. У 21 матчі за Шахтар він також зробив три результативні передачі.

Команди пішли на перерву за нічийного рахунку — 2:2. Примітно, що в поєдинку було два автоголи. Спочатку гравець ЛНЗ Рябов переправив м’яч у свої ворота після удару суперника, а потім Бондар зрізав м’яч у ворота «гірників».

У турнірній таблиці УПЛ ЛНЗ і Шахтар поділяють першу сходинку, маючи по 50 очок. У «гірників» є один матч у запасі.

Раніше повідомлялося, що форвард збірної України забив перший гол за Ліон, отримавши гольову передачу від гравця Реала.