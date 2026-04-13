Воротар збірної України та Шахтаря зробив гольову передачу в матчі УПЛ — відео
Дмитро Різник зробив гольову передачу в матчі проти ЛНЗ (Фото: ФК Шахтар Донецьк)
У рамках 23-го туру чемпіонату України зустрічаються ЛНЗ і Шахтар Донецьк.
У першому таймі голкіпер «гірників» Дмитро Різник зробив гольову передачу. Український воротар виступив у ролі асистента на бразильця Егіналду.
За даними порталу WyScout, ця результативна передача стала для Дмитра першою в професійній кар'єрі.
У поточному сезоні Різник провів 33 матчі у всіх турнірах за Шахтар, у яких пропустив 21 м’яч і 21 раз відіграв на нуль.
Для самого Егіналдо цей гол став восьмим у поточному сезоні в усіх турнірах. У 21 матчі за Шахтар він також зробив три результативні передачі.
Команди пішли на перерву за нічийного рахунку — 2:2. Примітно, що в поєдинку було два автоголи. Спочатку гравець ЛНЗ Рябов переправив м’яч у свої ворота після удару суперника, а потім Бондар зрізав м’яч у ворота «гірників».
У турнірній таблиці УПЛ ЛНЗ і Шахтар поділяють першу сходинку, маючи по 50 очок. У «гірників» є один матч у запасі.
Раніше повідомлялося, що форвард збірної України забив перший гол за Ліон, отримавши гольову передачу від гравця Реала.