Шахтар у статусі чемпіона переміг Оболонь у матчі з кількома повітряними тривогами

Шахтар, який уже став чемпіоном України , обіграв Оболонь з рахунком 3:1 у матчі 28 туру української Прем'єр-ліги.

Вже на 9‑й хвилині Педріньйо вивів Мейрелліша на ударну позицію і той відкрив рахунок.

Минулого всього п’ять хвилин як Грам потужним ударом здалеку подвоїв перевагу гірників.

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Наприкінці першого тайму Оболонь відквитала один гол — після навісу зі штрафного Семенов скинув м’яч на Чеха, який пробив у дальній кут.

Крапку в матчі поставив Швед, який забив на 90-й хвилині та зробив рахунок 3:1.

Матч кілька разів переривали через повітряну тривогу у Львові.

Шахтар набрав 69 очок. Оболонь має 28 очок і йде на 12 місці. У наступному турі 17 травня гірники на виїзді зіграють проти Кривбаса, а кияни того ж дня завітають до Колоса.

Шахтар — Оболонь 3:1

Голи: Лука Мейрелліш, 9, Грам, 14, Швед, 90 — Чех, 44

Фото: flashscore.ua

Повідомлялося, що Динамо у 28-му турі обіграло Колос (2:1) та зберегло шанси на медалі УПЛ.

У попередньому турі донецький Шахтар обіграв Полтаву (4:0) та достроково виграв українську Прем'єр-лігу з футболу в сезоні 2025/26, здобувши 16-й чемпіонський титул в історії.

Футболісти Шахтаря влаштували Турану «чемпіонський душ» на пресконференції після виграшу титулу.

Перед цим Шахтар припинив виступи у Лізі конференцій, поступившись у півфіналі англійському Крістал Пелес.

Водночас Олександрія, яка минулого сезону завоювала срібні медалі, вилетіла у Першу ліги.